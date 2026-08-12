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Происшествия

Автобус насмерть сбил женщину в Алматы

Скоростные автобусные линии, автобусная полоса, BRT, БРТ, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 16:06 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 12 августа 2026 года, в Алматы произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием автобуса, сообщает Zakon.kz.

Изначально о трагедии стало известно из социальных сетей. Очевидцы опубликовали кадры с места событий.

В пресс-службе городского Департамента полиции (ДП) подчеркнули, что ДТП произошло около 12:20 на улице Мустафина в Бостандыкском районе.

Известно, что водитель автобуса, следовавший на юг, сбил женщину 1996 года рождения, которая переходила дорогу.

От полученных травм она скончалась на месте.

"По факту ДТП возбуждено уголовное дело".Пресс-служба ДП Алматы

4 августа 2026 года водитель сбил пешехода на "зебре" в Астане. Этот момент попал на видео.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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