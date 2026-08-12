Автобус насмерть сбил женщину в Алматы
Фото: Zakon.kz
Сегодня, 12 августа 2026 года, в Алматы произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием автобуса, сообщает Zakon.kz.
Изначально о трагедии стало известно из социальных сетей. Очевидцы опубликовали кадры с места событий.
В пресс-службе городского Департамента полиции (ДП) подчеркнули, что ДТП произошло около 12:20 на улице Мустафина в Бостандыкском районе.
Известно, что водитель автобуса, следовавший на юг, сбил женщину 1996 года рождения, которая переходила дорогу.
От полученных травм она скончалась на месте.
"По факту ДТП возбуждено уголовное дело".Пресс-служба ДП Алматы
4 августа 2026 года водитель сбил пешехода на "зебре" в Астане. Этот момент попал на видео.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript