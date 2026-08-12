Автобус насмерть сбил женщину в Алматы

Сегодня, 12 августа 2026 года, в Алматы произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием автобуса, сообщает Zakon.kz.

Изначально о трагедии стало известно из социальных сетей. Очевидцы опубликовали кадры с места событий.

В пресс-службе городского Департамента полиции (ДП) подчеркнули, что ДТП произошло около 12:20 на улице Мустафина в Бостандыкском районе.

Известно, что водитель автобуса, следовавший на юг, сбил женщину 1996 года рождения, которая переходила дорогу.

От полученных травм она скончалась на месте.

"По факту ДТП возбуждено уголовное дело". Пресс-служба ДП Алматы

4 августа 2026 года водитель сбил пешехода на "зебре" в Астане. Этот момент попал на видео.