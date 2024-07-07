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Грязевой поток затопил свыше 20 домов и 200 дворов в Жамбылской области

Грязевой поток затопил свыше 20 домов и 200 дворов в Жамбылской области, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2024 23:02 Фото: акимат Жамбылской области
Мощный грязевой поток 7 июля затопил свыше 20 домов и 200 дворов в Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.
"7 июля текущего года около 17:20 в районном центре Сарысуского района из-за обильных осадков в виде дождя произошел склоновый сток. В результате подтоплено более 200 дворовых территории и 21 дом, которые расположены в предгорной местности", – говорится в сообщении акимата Жамбылской области.

Также акимат сообщил, что из-за ухудшившейся погоды и сильного ветра отключилось электричество в нескольких сельских округах.

Грязевой поток затопил свыше 20 домов и 200 дворов в Жамбылской области, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2024 23:02

Фото: акимат Жамбылской области

"Коммунальные службы оперативно выезжают на все вызовы. На данный момент электричество восстанавливают в селе Саудакент Байкадамского сельского округа (5 улиц). Жителям оказывается необходимая помощь. Ведется работа по откачке воды. Задействовано более 50 сотрудников местных исполнительных органом, ДЧС, 17 единиц техники, 11 мотопомп и дронов", – рассказали в областной администрации.

Вместе с тем, сообщается, что трасса Жанатас – Саудакент закрыта из-за угрозы подтопления.

"Проводится работа по отводу воды из населенного пункта Саудакент с помощью специальной техники. Отметим, что в настоящее время уровень воды снизился. Жертв и пострадавших нет", – заключили в акимате.

Ранее сообщалось, что мощный поток дождевой воды прошел по улицам Жанатаса. 

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