Медработников накажут за нарушение правил обращения с наркотическими средствами

В рамках ОПМ "Дәрмек" в РК проверено 800 предприятий и организаций, использующих медпрепараты в своей деятельности, и выявлено множество преступлений и нарушений правил обращения с наркотическими средствами, сообщает Zakon.kz.

По информации МВД РК, за эти преступления к административной ответственности привлечено 134 человека, в том числе 70 медицинских работников.





"За нарушения условий хранения изъято свыше 43 кг наркотических и психотропных веществ, более 5 тыс. таблеток и 20 тыс. ампул психоактивных препаратов. Ограничен оборот свыше 5 тыс. тонн прекурсоров из-за нарушения норм лицензирования и требований технической укрепленности к объектам их хранения", – говорится в сообщении ведомства.

В полиции также сообщили, что в Алматы изъято 624 ампулы промедола и 825 ампул фентанила. В отношении директора компании заведено уголовное дело, что предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 160 МРП либо арест на срок до 40 суток.