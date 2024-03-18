Наркотический препарат выписали умершему онкобольному в Риддере

Прокуроры Риддера выявили факт нарушения правил обращения с наркотическими средствами, психотропными или ядовитыми веществами в КГП на ПХВ "Риддерская городская больница", начато досудебное расследование, сообщает Zakon.kz.

Трамадол постановлением правительства РК №240 от 20 марта 2023 года включен в список психотропных веществ, подлежащих контролю в Казахстане, реализация и отпуск которых осуществляется исключительно по рецепту врача для пациентов с онкологией.

"В нарушение указанных требований врачом-онкологом городской больницы наркотический препарат выписан умершему онкобольному пациенту и выдан по рецепту другому лицу, страдающему от употребления психоактивных веществ. Прокурором Риддера за нарушение правил обращения с наркотическими средствами, психотропными или ядовитыми веществами начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 303 УК РК". Прокуратура Восточно-Казахстанской области

В надзорном органе добавили, что проводятся следственные действия.