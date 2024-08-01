Серьезная авария с полицейским автобусом произошла в центре Алматы

В Алматы утром 1 августа 2024 года произошло серьезное ДТП с участием автобуса Министерства внутренних дел, сообщает Zakon.kz.

Информацией об аварии поделились очевидцы.

Фото: Zakon.kz/Ерлан Жунисулы

"Просто ужасная авария произошла прямо под окнами моего дома. Огромный полицейский автобус просто разметал легковушку на перекрестке. Со слов полицейских, которых через минуту было много возле машины, парень заканчивал пересечение перекрестка на мигающий "желтый", а автобус тронулся чуть раньше времени. Это доли секунды и все. Радует, что парень остался жив, хоть и весь в крови...", – поделился подробностями в Facebook Евгений Мухамеджанов.

Еще один очевидец поделился, что пострадавшего мужчину с черепно-мозговой травмой госпитализировали.

В Департаменте полиции Алматы прокомментировали ДТП.

"По факту ДТП с участием служебного транспорта Управления специализированной службы охраны, имевшего место сегодня в 07:40 утра на пересечении улиц Кабанбай батыра и Желтоксан, начато расследование. В результате аварии пострадал водитель автомашины марки Suzuki. Он был доставлен в одну из больниц города. Другие обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются", – сказано в комментарии.

Отметим, что в ночь на 1 августа в Алматы также произошла серьезная авария. В результате пострадали женщина и ее дочь.