Как тушат пожар на барахолке в Алматы: появилось видео

Корреспондент Zakon.kz снял кадры тушения пожара, произошедшего в Алматы на барахолке ближе к вечеру, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС, открытым пламенем горело несколько торговых бутиков – контейнеров, установленных в два уровня в Алатауском районе, по адресу: Северное кольцо, 78/1.

"Пожарные расчеты прибыли на место происшествия через шесть минут. Однако пожар принял развившуюся форму ввиду позднего сообщения и большой горючей загрузки склада", – говорится в сообщении.

Развернута работа оперативного штаба. Создано несколько участков тушения пожара. Обеспечена бесперебойная подача воды.

Ранее сообщалось, что в Алматы горит двухэтажный склад с люстрами в районе барахолки. Тушение осложняется большой горючей загрузкой помещения.