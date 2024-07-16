Как тушат пожар на барахолке в Алматы: появилось видео
Фото: МЧС РК
Корреспондент Zakon.kz снял кадры тушения пожара, произошедшего в Алматы на барахолке ближе к вечеру, сообщает Zakon.kz.
По данным МЧС, открытым пламенем горело несколько торговых бутиков – контейнеров, установленных в два уровня в Алатауском районе, по адресу: Северное кольцо, 78/1.
"Пожарные расчеты прибыли на место происшествия через шесть минут. Однако пожар принял развившуюся форму ввиду позднего сообщения и большой горючей загрузки склада", – говорится в сообщении.
Развернута работа оперативного штаба. Создано несколько участков тушения пожара. Обеспечена бесперебойная подача воды.
Ранее сообщалось, что в Алматы горит двухэтажный склад с люстрами в районе барахолки. Тушение осложняется большой горючей загрузкой помещения.
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