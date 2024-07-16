Крупный пожар на барахолке в Алматы потушили
Фото: пресс-служба МЧС РК
Пресс-служба МЧС РК заявила о том, что пожар, разгоревшийся на барахолке в Алматы, потушили на площади 2300 кв. м, сообщает Zakon.kz.
Как уточняется, жертв и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
"В ликвидации были задействованы силы и средства МЧС в количестве 110 человек личного состава, 23 единицы техники и один вертолет", – говорится в сообщении.
На месте происшествия работают дознаватели.
Ранее сообщалось, что в Алматы горит двухэтажный склад с люстрами в районе барахолки. Тушение осложняется большой горючей загрузкой помещения. Позже к тушению пожара подключили вертолет.
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