Крупный пожар на барахолке в Алматы потушили

Фото: пресс-служба МЧС РК

Пресс-служба МЧС РК заявила о том, что пожар, разгоревшийся на барахолке в Алматы, потушили на площади 2300 кв. м, сообщает Zakon.kz.

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