На барахолке в Алматы разгорелся крупный пожар

Двухэтажный склад с люстрами горит в Алматы в районе барахолки. По информации пресс-службы Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) города, тушение осложняется большой горючей загрузкой помещения, сообщает Zakon.kz.

В ДЧС подчеркнули, что склад расположен по адресу: Алатауский район, Северное кольцо, 78. Пожар начался 16 июля 2024 года ближе к вечеру.

Очевидцы делятся видео и снимками с места происшествия.

Фото: Zakon.kz

"В эти минуты силы и средства ДЧС Алматы ликвидируют загорание в двухэтажном складе с люстрами". Пресс-службы ДЧС Алматы

Фото: Zakon.kz

Также сказано, что тушение осложняется большой горючей загрузкой склада.

"Силы и средства задействованы по повышенному рангу вызова. Развернута работа оперативного штаба, создано несколько участков тушения пожара". Пресс-службы ДЧС Алматы

Предыдущий пожар на барахолке произошел в феврале 2024 года. Тогда дым от огня было видно за несколько километров.