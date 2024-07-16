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На барахолке в Алматы разгорелся крупный пожар

На барахолке в Алматы разгорелся крупный пожар, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 17:30 Фото: Zakon.kz
Двухэтажный склад с люстрами горит в Алматы в районе барахолки. По информации пресс-службы Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) города, тушение осложняется большой горючей загрузкой помещения, сообщает Zakon.kz.

В ДЧС подчеркнули, что склад расположен по адресу: Алатауский район, Северное кольцо, 78. Пожар начался 16 июля 2024 года ближе к вечеру.

Очевидцы делятся видео и снимками с места происшествия.

На барахолке в Алматы разгорелся крупный пожар, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 17:30

Фото: Zakon.kz

"В эти минуты силы и средства ДЧС Алматы ликвидируют загорание в двухэтажном складе с люстрами".Пресс-службы ДЧС Алматы
На барахолке в Алматы разгорелся крупный пожар, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 17:30

Фото: Zakon.kz

Также сказано, что тушение осложняется большой горючей загрузкой склада.

"Силы и средства задействованы по повышенному рангу вызова. Развернута работа оперативного штаба, создано несколько участков тушения пожара".Пресс-службы ДЧС Алматы

Предыдущий пожар на барахолке произошел в феврале 2024 года. Тогда дым от огня было видно за несколько километров.

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