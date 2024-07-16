На барахолке в Алматы разгорелся крупный пожар
Фото: Zakon.kz
Двухэтажный склад с люстрами горит в Алматы в районе барахолки. По информации пресс-службы Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) города, тушение осложняется большой горючей загрузкой помещения, сообщает Zakon.kz.
В ДЧС подчеркнули, что склад расположен по адресу: Алатауский район, Северное кольцо, 78. Пожар начался 16 июля 2024 года ближе к вечеру.
Очевидцы делятся видео и снимками с места происшествия.
Фото: Zakon.kz
"В эти минуты силы и средства ДЧС Алматы ликвидируют загорание в двухэтажном складе с люстрами".Пресс-службы ДЧС Алматы
Фото: Zakon.kz
Также сказано, что тушение осложняется большой горючей загрузкой склада.
"Силы и средства задействованы по повышенному рангу вызова. Развернута работа оперативного штаба, создано несколько участков тушения пожара".Пресс-службы ДЧС Алматы
Предыдущий пожар на барахолке произошел в феврале 2024 года. Тогда дым от огня было видно за несколько километров.
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