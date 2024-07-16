Астанчане попали в опасную для жизни ситуацию из-за непогоды в Боровом

Фото: скриншот видео

16 июля туристы, отправившиеся на катамаране и сапборде в прогулку на озеро Большое Чебачье, из больших волн не смогли вернуться на берег, сообщает Zakon.kz.

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