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Астанчане попали в опасную для жизни ситуацию из-за непогоды в Боровом

астанчане едва не утонули в Боровом, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 20:28 Фото: скриншот видео
16 июля туристы, отправившиеся на катамаране и сапборде в прогулку на озеро Большое Чебачье, из больших волн не смогли вернуться на берег, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, попавших в беду нашли спасатели.

"Был организован выезд спасательной группы, которая и вызволила попавших в беду. Катавшегося на сапборде в 500 м от берега подростка спасли с помощью конца Александрова и взяли на борт спасательного катера. Катамаран же обнаружили в километре от берега и взяли на буксир. В итоге спасены пять человек", – говорится в сообщении.

В спасении участвовали три сотрудника ДЧС Акмолинской области и одна единица спецтехники.


Ранее сообщалось, что подростка спасли в горах Алматинской области.

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Астана МЧС РК Акмолинская область Боровое 2024 год Спасатели
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