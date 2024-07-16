Астанчане попали в опасную для жизни ситуацию из-за непогоды в Боровом
Фото: скриншот видео
16 июля туристы, отправившиеся на катамаране и сапборде в прогулку на озеро Большое Чебачье, из больших волн не смогли вернуться на берег, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, попавших в беду нашли спасатели.
"Был организован выезд спасательной группы, которая и вызволила попавших в беду. Катавшегося на сапборде в 500 м от берега подростка спасли с помощью конца Александрова и взяли на борт спасательного катера. Катамаран же обнаружили в километре от берега и взяли на буксир. В итоге спасены пять человек", – говорится в сообщении.
В спасении участвовали три сотрудника ДЧС Акмолинской области и одна единица спецтехники.
Ранее сообщалось, что подростка спасли в горах Алматинской области.
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