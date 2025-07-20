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Происшествия

Четверо подростков попали в беду из-за сломанного катамарана на Алаколе

МЧС, Алаколь, катамаран с людьми, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2025 19:05 Фото: пресс-служба МЧС РК
На озере Алаколь в районе Маканчи области Абай 20 июля четверо подростков оказались в 600 метрах от берега на неисправном катамаране, сообщает Zakon.kz.

К попавшим в беду ребятам пришли сотрудники МЧС, которые проводили патрулирование в этом районе на моторной лодке. Спасатели взяли неисправное судно на буксир и доставили подростков на берег.

"В медицинской помощи никто не нуждался. Как выяснилось, в катамаране сломалось рулевое управление. МЧС призывает соблюдать правила безопасности на водоемах", – сообщили в пресс-службе МЧС РК.

Ранее сообщалось, что в Актау десять человек унесло ветром в Каспийское море.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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