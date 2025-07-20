Четверо подростков попали в беду из-за сломанного катамарана на Алаколе
Фото: пресс-служба МЧС РК
На озере Алаколь в районе Маканчи области Абай 20 июля четверо подростков оказались в 600 метрах от берега на неисправном катамаране, сообщает Zakon.kz.
К попавшим в беду ребятам пришли сотрудники МЧС, которые проводили патрулирование в этом районе на моторной лодке. Спасатели взяли неисправное судно на буксир и доставили подростков на берег.
"В медицинской помощи никто не нуждался. Как выяснилось, в катамаране сломалось рулевое управление. МЧС призывает соблюдать правила безопасности на водоемах", – сообщили в пресс-службе МЧС РК.
Ранее сообщалось, что в Актау десять человек унесло ветром в Каспийское море.
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