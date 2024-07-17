Житель Атырауской области вымогал миллион тенге за видео личного характера
Фото: pxhere
В Атырауской области 17 июля задержали мужчину, которого подозревают в вымогательстве, сообщает Zakon.kz.
Полиция опубликовала кадры задержания.
"Сотрудники управления по противодействию организованной преступности ДП Атырауской области задержали подозреваемого в вымогательстве. Задержанный вымогал у 27-летнего гражданина один млн тенге, угрожая распространить в соцсети личные видеоматериалы. 24-летний житель области задержан при получении от потерпевшего части денег с поличным", – говорится в сообщении.
Отмечается, что возбуждено уголовное дело по факту вымогательства.
Ранее сообщалось о другом происшествии. Полицейскими Казахстана пресечена деятельность молодежных группировок вымогателей.
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