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Житель Атырауской области вымогал миллион тенге за видео личного характера

Задержание, задержанный, наручники, правонарушение, преступление, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 00:36 Фото: pxhere
В Атырауской области 17 июля задержали мужчину, которого подозревают в вымогательстве, сообщает Zakon.kz.

Полиция опубликовала кадры задержания. 


"Сотрудники управления по противодействию организованной преступности ДП Атырауской области задержали подозреваемого в вымогательстве. Задержанный вымогал у 27-летнего гражданина один млн тенге, угрожая распространить в соцсети личные видеоматериалы. 24-летний житель области задержан при получении от потерпевшего части денег с поличным", – говорится в сообщении. 

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по факту вымогательства.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Полицейскими Казахстана пресечена деятельность молодежных группировок вымогателей. 

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