Полицейские ЗКО задержали парня, вымогавшего миллионы тенге

В Уральске задержали подозреваемого в систематическом вымогательстве. Им оказался 21-летний житель Западно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

В ходе досудебного расследования установили, что в течение нескольких месяцев подозреваемый вымогал деньги у 24-летнего жителя региона, угрожая ему физической расправой. Кроме того, молодой мужчина заставлял потерпевшего оформлять микрокредиты, а полученные средства присваивал. Общая сумма причиненного ущерба превысила 4 миллиона тенге, рассказали в пресс-службе полиции 18 декабря.

Примечательно, что ровно неделю назад того же парня по другому уголовному делу приговорили к 6 годам ограничения свободы, и в этот же день он снова оказался в поле зрения стражей порядка.

Подозреваемого отправили в изолятор временного содержания. Мотив очередного преступления следователям еще предстоит выяснить.

