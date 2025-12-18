#Казахстан в сравнении
Происшествия

Полицейские ЗКО задержали парня, вымогавшего миллионы тенге

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2025 19:06 Фото: Zakon.kz
В Уральске задержали подозреваемого в систематическом вымогательстве. Им оказался 21-летний житель Западно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

В ходе досудебного расследования установили, что в течение нескольких месяцев подозреваемый вымогал деньги у 24-летнего жителя региона, угрожая ему физической расправой. Кроме того, молодой мужчина заставлял потерпевшего оформлять микрокредиты, а полученные средства присваивал. Общая сумма причиненного ущерба превысила 4 миллиона тенге, рассказали в пресс-службе полиции 18 декабря.

Примечательно, что ровно неделю назад того же парня по другому уголовному делу приговорили к 6 годам ограничения свободы, и в этот же день он снова оказался в поле зрения стражей порядка.

Подозреваемого отправили в изолятор временного содержания. Мотив очередного преступления следователям еще предстоит выяснить.

Ранее Zakon.kz писал, как лжеполицейские вымогали деньги у иностранцев.

Фото Денис Брагин
Денис Брагин
