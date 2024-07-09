Вымогателей из молодежной среды задержали в Казахстане

Полицейскими Казахстана пресечена деятельность молодежных группировок вымогателей, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МВД РК, в Улытауской области сотрудниками УБОП задержаны участники молодежных группировок в возрасте от 18 до 20 лет, совершавшие вымогательства в отношении несовершеннолетних студентов местного колледжа. При этом насильственные действия они записывали на видео для устрашения других и демонстрации своего превосходства.

Фото: пресс-служба МВД РК

УБОП ДП Павлодарской области при координации прокуратуры пресечена деятельность группы лиц, которые занимались вымогательствами у молодежи. Участникам группировки инкриминируется совершение 10 таких фактов. У потерпевших они вымогали до 2 млн тенге. При этом запуганные жертвы преступников боялись обращаться в правоохранительные органы.

Следует отметить, что вследствие таких противоправных действий потерпевшие идут на крайние меры вплоть до суицида. В одном из случаев в результате издевательств и физического насилия они довели до попытки самоубийства 22-летнего парня.

При задержании членов группировки изъято травматическое и холодное оружие, а также синтетические наркотики. Все подозреваемые лица арестованы. В отношении потерпевших приняты меры безопасности. Досудебное расследование проводится по нескольким статьям Уголовного кодекса.

Днями ранее сотрудники Управления по противодействию наркопреступности задержали 50-летнего жителя Уральска, который занимался незаконной продажей запрещенных к продаже электронных сигарет.