Смертельная авария с участием маршрутного автобуса произошла в Алматинской области
Автобус марки SAZ LE60 г/н 612EO02 двигался по автодороге Алматы – Жандосов – Бесмойнак в восточном направлении в сторону города.
Не доезжая до села Каргалы, неожиданно для водителя на проезжую часть вышел мужчина, одетый в темную одежду.
Отметим, что данный участок дороги совсем не освещается.
Водитель автобуса не успел среагировать и сбил мужчину.
После ДТП он вызвал скорую помощь. Пострадавшего госпитализировали в Центральную районную больницу в Каскелене, где от полученных травм он скончался.
По словам водителя, в нескольких десятках метров находился освещенный пешеходный переход.
Документов у погибшего не оказалось. Известно, что мужчине было около 50-55 лет.
Ранее сообщалось, что крупное ДТП с участием военной техники произошло на капчагайской трассе.