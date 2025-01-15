Смертельная авария с участием маршрутного автобуса произошла в Алматинской области

15 января около 18:20 в Алматинской области произошла авария с участием маршрутного автобуса № 212, в которой погиб человек, сообщает Zakon.kz.

Автобус марки SAZ LE60 г/н 612EO02 двигался по автодороге Алматы – Жандосов – Бесмойнак в восточном направлении в сторону города.

Фото: Zakon.kz

Не доезжая до села Каргалы, неожиданно для водителя на проезжую часть вышел мужчина, одетый в темную одежду.

Фото: Zakon.kz

Отметим, что данный участок дороги совсем не освещается.

Фото: Zakon.kz

Водитель автобуса не успел среагировать и сбил мужчину.

Фото: Zakon.kz

После ДТП он вызвал скорую помощь. Пострадавшего госпитализировали в Центральную районную больницу в Каскелене, где от полученных травм он скончался.

Фото: Zakon.kz

По словам водителя, в нескольких десятках метров находился освещенный пешеходный переход.

Фото: Zakon.kz

Документов у погибшего не оказалось. Известно, что мужчине было около 50-55 лет.

Фото: Zakon.kz

Ранее сообщалось, что крупное ДТП с участием военной техники произошло на капчагайской трассе.