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Происшествия

Смертельная авария с участием маршрутного автобуса произошла в Алматинской области

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2025 22:50 Фото: Zakon.kz
15 января около 18:20 в Алматинской области произошла авария с участием маршрутного автобуса № 212, в которой погиб человек, сообщает Zakon.kz.

Автобус марки SAZ LE60 г/н 612EO02 двигался по автодороге Алматы – Жандосов – Бесмойнак в восточном направлении в сторону города.

Фото: Zakon.kz

Не доезжая до села Каргалы, неожиданно для водителя на проезжую часть вышел мужчина, одетый в темную одежду.

Фото: Zakon.kz

Отметим, что данный участок дороги совсем не освещается.

Фото: Zakon.kz

Водитель автобуса не успел среагировать и сбил мужчину.

Фото: Zakon.kz

После ДТП он вызвал скорую помощь. Пострадавшего госпитализировали в Центральную районную больницу в Каскелене, где от полученных травм он скончался.

Фото: Zakon.kz

По словам водителя, в нескольких десятках метров находился освещенный пешеходный переход.

Фото: Zakon.kz

Документов у погибшего не оказалось. Известно, что мужчине было около 50-55 лет.

Фото: Zakon.kz

Ранее сообщалось, что крупное ДТП с участием военной техники произошло на капчагайской трассе.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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