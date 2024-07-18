Казахстанцев предупредили о мошенниках, "помогающих" получить права на вождение

МВД РК обратился к казахстанцам с просьбой не попадаться на уловки мошенников, которые обещают помочь получить права на вождение, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, в социальных сетях распространяется мошенническая информация о содействии в получении водительских удостоверений за вознаграждение. Это является незаконным и несет за собой уголовную ответственность.

"В основном мошенники просят предоплату и после нее исчезают без следа. В этой связи МВД призывает граждан быть внимательными и не соглашаться на сомнительные сделки. Таким способом получить водительские права невозможно", – предупредили в ведомстве.

Для получения прав на вождение автотранспорта необходимо пройти обязательное обучение в автошколе с получением свидетельства об окончании курсов на определенную категорию водительского удостоверения. После обратиться в спецЦОН для сдачи теоретического и практического экзаменов, где нужно предоставить следующие документы:

удостоверение личности;

свидетельство об окончании курсов обучения в автошколе;

медицинскую справку;

квитанцию об оплате госпошлины за изготовление водительского удостоверения.

В случае успешной сдачи экзаменов гражданину выдается водительское удостоверение на право управления транспортными средствами. Данные процедуры являются обязательными.

МВД РК просит, при подозрительных предложениях незамедлительно сообщать об этом в полицию.

Отметим, что в Казахстане недавно изменили правила регистрации автомобилей и выдачи водительских прав.