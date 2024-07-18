Казахстанцев предупредили о мошенниках, "помогающих" получить права на вождение
По информации ведомства, в социальных сетях распространяется мошенническая информация о содействии в получении водительских удостоверений за вознаграждение. Это является незаконным и несет за собой уголовную ответственность.
"В основном мошенники просят предоплату и после нее исчезают без следа. В этой связи МВД призывает граждан быть внимательными и не соглашаться на сомнительные сделки. Таким способом получить водительские права невозможно", – предупредили в ведомстве.
Для получения прав на вождение автотранспорта необходимо пройти обязательное обучение в автошколе с получением свидетельства об окончании курсов на определенную категорию водительского удостоверения. После обратиться в спецЦОН для сдачи теоретического и практического экзаменов, где нужно предоставить следующие документы:
- удостоверение личности;
- свидетельство об окончании курсов обучения в автошколе;
- медицинскую справку;
- квитанцию об оплате госпошлины за изготовление водительского удостоверения.
В случае успешной сдачи экзаменов гражданину выдается водительское удостоверение на право управления транспортными средствами. Данные процедуры являются обязательными.
МВД РК просит, при подозрительных предложениях незамедлительно сообщать об этом в полицию.
Отметим, что в Казахстане недавно изменили правила регистрации автомобилей и выдачи водительских прав.