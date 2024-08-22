"Поможем вернуть ваши деньги": об очередной уловке мошенников предупредили казахстанцев
Фото: Zakon.kz
Департамент полиции (ДП) Костанайской области 22 августа 2024 года обратился к казахстанцам с предупреждением о новой уловке мошенников, сообщает Zakon.kz.
Стражи порядка призвали граждан не дать обмануть себя дважды.
"В социальных сетях можно встретить публикации, в которых крупным шрифтом написано: "Если вы стали жертвой мошенников, мы поможем вернуть ваши деньги". Так выглядит очередная уловка злоумышленников. Не верьте!"Пресс-служба ДП Костанайской области
Фото: пресс-служба ДП Костанайской области
Фото: пресс-служба ДП Костанайской области
Также казахстанцев призвали никогда не переходить по сомнительным ссылкам.
"Если вашими деньгами завладели преступники, незамедлительно обратитесь в полицию по номеру 102".Пресс-служба ДП Костанайской области
Вместе с тем стражи порядка попросили граждан рассказать о новой уловке мошенников своим близким.
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