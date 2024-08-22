"Поможем вернуть ваши деньги": об очередной уловке мошенников предупредили казахстанцев

Фото: Zakon.kz

Департамент полиции (ДП) Костанайской области 22 августа 2024 года обратился к казахстанцам с предупреждением о новой уловке мошенников, сообщает Zakon.kz.

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