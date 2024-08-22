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"Поможем вернуть ваши деньги": об очередной уловке мошенников предупредили казахстанцев

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, мошеннические схемы, вид мошенничества, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2024 12:24 Фото: Zakon.kz
Департамент полиции (ДП) Костанайской области 22 августа 2024 года обратился к казахстанцам с предупреждением о новой уловке мошенников, сообщает Zakon.kz.

Стражи порядка призвали граждан не дать обмануть себя дважды.

"В социальных сетях можно встретить публикации, в которых крупным шрифтом написано: "Если вы стали жертвой мошенников, мы поможем вернуть ваши деньги". Так выглядит очередная уловка злоумышленников. Не верьте!"Пресс-служба ДП Костанайской области
"Поможем вернуть ваши деньги": об очередной уловке мошенников предупредили казахстанцев, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2024 12:24

Фото: пресс-служба ДП Костанайской области

"Поможем вернуть ваши деньги": об очередной уловке мошенников предупредили казахстанцев, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2024 12:24

Фото: пресс-служба ДП Костанайской области

Также казахстанцев призвали никогда не переходить по сомнительным ссылкам.

"Если вашими деньгами завладели преступники, незамедлительно обратитесь в полицию по номеру 102".Пресс-служба ДП Костанайской области

Вместе с тем стражи порядка попросили граждан рассказать о новой уловке мошенников своим близким.

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Ранее казахстанцев предупредили о новом туристическом виде мошенничества.

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