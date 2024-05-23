Борьба за территорию: казахстанцы стали чаще сталкиваться со змеями

Большинство из нас боятся или даже недолюбливают змей. Нам кажется, что встреча с ними всегда опасна и даже смертоносна. Поэтому чаще всего в такой ситуации пресмыкающихся убивают. Что, увы, бывает ошибочно. Zakon.kz расскажет, почему ползучих не стоит принимать за врага.

Нашествие ли это?

В соцсетях появились публикации о том, что казахстанцы все чаще стали на своем пути встречать змей. К примеру, жители Алматинской области, в частности города Каскелена, жалуются на нашествие ползучих и даже опасаются за свои жизни.

"Рядом с нами университет и много змей. Люди говорят, что все лето они живут в страхе. Жители интересуются, в этом случае может ли акимат им как-то помочь", – говорится в одном из пабликов.

Фото еще одной змеи, достаточно большого размера, не так давно опубликовали в соцсети. В описании пользователи сообщили, что ее засняли, якобы, на территории одного из жилых комплексов Алматы.

"Жители одного из ЖК Алматы обнаружили змею возле домов. По словам очевидцев, она ядовитая. Они своими силами ее поймали и отвезли в зоопарк города", – пишут под постом.

Спасите, заползла

В последнее время звонки о змеях стали поступать к диспетчерам экстренных служб все чаще. И сегодня, 23 мая, поступил вызов к спасателям: жители дома сообщили о том, что к ним проникло пресмыкающееся. Опасную находку извлекли из детской комнаты.

Фото: ДЧС Караганды

"Утром поступило сообщение о том, что в городе Абай в квартиру заползла змея. Выехали два спасателя. Зашли в квартиру, в детской спальной комнате обнаружили змею – серого ужа с черными пятнами. Поместили ее в изолированный контейнер. Отвезли на безопасное место и выпустили в степь", – уточнил главный спасатель Николай Гладченко.

Аналогичную спасательную операцию в мае провели сотрудники ДЧС Жамбылской области.

"С наступлением весны жители области все чаще стали обращаться на пульт "112". Они взволнованно просят оказать помощь в поимке змей, которые заползают в их дома. Спасатели выезжают со специальными приспособлениями, отлавливают змей. Такие операции длятся не дольше 20 минут. После чего выпускают их на природу". ДЧС Жамбылской области

Фото: ДЧС Жамбылской области

Специалисты напоминают казахстанцам, что появление змей прежде всего означает, что места и условия благоприятны для них.

"Весной змеи выползают из нор в поисках пищи и теплого места для обитания. Чтобы ваш двор не стал для них домом, наведите порядок, уберите с участка груды камней, пиломатериалы и другой мусор. Борьба с грызунами тоже приводит к снижению вероятности столкнуться со змеей. Если вы обнаружили ее, отойдите на безопасное расстояние и вызовите спасателей по телефону 112", – отметили в ДЧС Жамбылской области.

Фото: ДЧС Жамбылской области

Не нужен нам такой подарок

Изучая публикации в соцсетях, герпетолог из алматинского зоопарка Александр Гурнев отметил, что именно эти находки к ним не приносили. Хотя частенько посетители наведываются с подобными животными. Однако, по его словам, экзотариум больше интересует экзотика, нежели местная фауна.

"На фото узорчатый полоз. Это обычная змея для нашего региона. Она совершенно безвредна для человека и животных. Даже если укусит, то ничего страшного не произойдет. По поводу того, что в зоопарк привезли этих змей, это неправда. Они нам не нужны. Однако даже если нам приносят их, мы собираем, увозим и отпускаем подальше от населенных пунктов и строений". Александр Гурнев, руководитель отдела "Экзотариум" алматинского зоопарка

По словам специалиста, в последнее время в зоопарк Алматы стали приносить змей, которых поймали на строительных площадках.

"Алматы расширяется, построили ЖК на новом месте, причем на том, где издавна обитали змеи и, соответственно, животным деваться некуда. Так или иначе, они выползут, покажутся человеку. Очень часто бывает, что люди ездят отдыхать на природу и змея заползает в их вещи. Так они случайно завозятся в город. К сожалению, эти встречи чаще всего завершаются плачевно: змей заталкивают в бутылки или просто убивают". Герпетолог

Ядовитая, но не смертельная

А вот касательно ядовитых змей заместитель генерального директора по науке Института зоологии РК Марина Чирикова пояснила, что их в Казахстане обитает три вида: степная гадюка, обыкновенная гадюка и щитомордник.

"Всего в Казахстане 18 видов змей, около Алматы может встречаться восемь видов. Степная гадюка и щитомордник распространены на значительной части нашей территории, а обыкновенная гадюка преимущественно в Восточном и Северном Казахстане. Встретиться с ними в населенных пунктах можно крайне редко, и то в дачных массивах и в пригороде. Но в самом городе это практически невозможно". Марина Чирикова

Ученый называет основные причины того, почему казахстанцы стали чаще "наступать на хвост змеи":

сейчас усиленно распространяется скотоводство. С чабанами на пастбища выезжают их семьи. Они проводят время в природных местах, где обитают змеи;

разрастаются города и села. Идет борьба за территорию, человек наступает на места обитания змей;

ежегодно происходит массовый наплыв туристов, многие зачастую выезжают на пикники на машине.

"В целом змей больше не стало. К нам постоянно обращаются с просьбой определить вид змей. В этом году таких заявлений не так много, как в прошлом. Мы наблюдаем за животными, ведем учеты. Территория Казахстана большая, поэтому все точно посчитать невозможно. Если не нарушать места обитания зверей, то их численность будет находиться на достаточном уровне. Сейчас в ЗКО пытаются подсчитать численность змей", – поделилась ученый.

Как заявляет герпетолог, укусы ядовитых змей довольно опасные, но не смертельные.

"В прошлом году в селе Кеген Алматинской области было два случая смерти после укуса змей. Умерли пожилой человек и ребенок девяти лет. Но не было специального расследования, от чего именно они умерли. Может быть, это была аллергическая реакция, или у погибших были ослабленные органы, либо у них уже были какие-то заболевания, а может, даже при подаче препаратов произошел анафилактический шок. Но официально ядовитые змеи, обитающие в Казахстане, не смертельны для человека. Да, есть токсичность у них. Место укуса может распухнуть или почернеть. Для маленьких детей тяжело переносить токсины, но в целом сильной опасности нет". Марина Чирикова

Марина Чирикова советует при встречи со змеями вести себя крайне осторожно, не делать резких движений, лучше отойти на безопасное расстояние, тогда змея сама уползет.

"Лучше не лазить в такие места, как завалы из веток, насыпи камней, полуразрушенное здание, старые зимовки чабанов. Обычно там змеи находят себе укрытие. Ловить нельзя, даже если она вам кажется безопасной. Если змея ужалит, нужно сразу обратиться за медицинской помощью". Заместитель генерального директора по науке Института зоологии РК

Между тем змеи приносят большую пользу природе, потому что основа их питания – мелкие грызуны, которые являются разносчиками многих заболеваний. А степная гадюка питается таким сельскохозяйственным вредителем, как саранча. К тому же, они сами стоят в пищевой цепи для других животных, что крайне важно.

Яд как лекарство

Также собеседница подчеркнула, что во многих странах змеиный яд используют для изготовления лекарственных препаратов. Например, для этого в Узбекистане и России есть специальные питомники. Хотя у Казахстана есть большие возможности развиваться в этой области.

"Такие препараты полезны для лечения эпилепсии и регулируют свертываемость крови. При развитии этого направления в Казахстане можно будет получать прорывные новые препараты. В настоящее время, к сожалению, этим никто не занимается. У нас нет ни одной сертифицированной лаборатории, которая могла бы дать оценку яда, просертифицировать его качество. Есть нелегальные ловцы, но это все в небольших масштабах". Ученый

Также не исключается, что в Казахстане змей продолжают использовать в нетрадиционной народной медицине. В частности, от рук целителей рептилии массово гибнут в Туркестанской области.

"Змеи в огромном количестве отлавливаются, подрывается их популяция. Эта проблема особо остра в Туркестанской области. Мы даже провели эксперимент, наша сотрудница пришла под видом пациентки и обнаружила у целителя сотни змей", – отметила представитель Института зоологии.

Однако ученый уверена, такие методы лечения ни к чему хорошему не приводят. Помимо того, что пресмыкающихся отлавливают нелегально, их никто не проверяет ни на какие инфекции. Учитывая то, что земноводные питаются грызунами, велик риск заражения людей, которые с надеждой на выздоровление идут к целителям.