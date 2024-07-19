Полицейская погоня за мопедистом попала на видео в Астане

Водитель мопеда 19 июля пытался сбежать от полицейских в Астане, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, экипаж патрульной полиции на улице Керей-Жанибек хандар остановил двух водителей мопедов для проверки документов.

"При остановке, водители выразили недовольство. После чего, к группе присоединился молодой человек, который представился владельцем мопедов. Полицейские, установив, что у них отсутствуют документы на транспортные средства, решили водворить мопеды на коммунальную стоянку", – говорится в сообщении.





"Оперативно среагировав на его действия, сотрудники спецбатальона задержали беглеца и доставили правонарушителей в отделение полиции. Задержанные лица привлечены к ответственности за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Мопеды водворены на коммунальную стоянку", – заключили в полиции.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Мопедист ударил женщину в Алматы. Инцидент произошел поздно вечером 15 июля 2024 года в Ауэзовском районе. По информации пострадавшей, она ожидала такси у проезжей части, но в какой-то момент помешала мопедисту, перевозившему деревянный стол.