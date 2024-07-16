Мопедист ударил женщину в Алматы
История получила огласку на странице Telegram-канала Kris_p_almaty. Автор поста заснял происходящее на видео.
Инцидент произошел поздно вечером 15 июля 2024 года в Ауэзовском районе. По информации пострадавшей, она ожидала такси у проезжей части, но в какой-то момент помешала мопедисту, перевозившему деревянный стол.
Женщина задала вопрос мужчине, но вместо ответа получила удар.
Внимание. На видео присутствует ненормативная лексика.
В пресс-службе городской полиции уточнили, что к ним обратилась потерпевшая с заявлением.
"По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс мероприятий по установлению личности водителя мопеда и его привлечению к ответственности".Пресс-служба Департамента полиции Алматы
Также отмечено, что с целью установления степени тяжести телесных повреждений, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Еще в мае 2024 года сообщалось, что водителей мопедов приравняют к полноправным участникам дорожного движения. Введут понятие средней скорости и будут наказывать за нарушение скоростного режима путем ее вычисления. Усилят требования к техническому осмотру ТС.
Несмотря на ужесточение требований, происшествий на дорогах меньше не становится. К примеру, 10 июля 2024 года в поселке Туздыбастау Алматинской области произошла смертельная авария. 21-летний водитель мопеда не справился с управлением: он погиб на месте, пассажира госпитализировали.