Мопедист ударил женщину в Алматы

Инциденты с участием мопедистов на дорогах и тротуарах Алматы происходят ежедневно. На этот раз в полицию обратилась женщина, которую ударил мимо проезжающий водитель мопеда. В пресс-службе Департамента полиции города Zakon.kz озвучили детали произошедшего.

История получила огласку на странице Telegram-канала Kris_p_almaty. Автор поста заснял происходящее на видео.

Инцидент произошел поздно вечером 15 июля 2024 года в Ауэзовском районе. По информации пострадавшей, она ожидала такси у проезжей части, но в какой-то момент помешала мопедисту, перевозившему деревянный стол.

Женщина задала вопрос мужчине, но вместо ответа получила удар.

Внимание. На видео присутствует ненормативная лексика.

В пресс-службе городской полиции уточнили, что к ним обратилась потерпевшая с заявлением.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс мероприятий по установлению личности водителя мопеда и его привлечению к ответственности". Пресс-служба Департамента полиции Алматы

Также отмечено, что с целью установления степени тяжести телесных повреждений, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Еще в мае 2024 года сообщалось, что водителей мопедов приравняют к полноправным участникам дорожного движения. Введут понятие средней скорости и будут наказывать за нарушение скоростного режима путем ее вычисления. Усилят требования к техническому осмотру ТС.

Несмотря на ужесточение требований, происшествий на дорогах меньше не становится. К примеру, 10 июля 2024 года в поселке Туздыбастау Алматинской области произошла смертельная авария. 21-летний водитель мопеда не справился с управлением: он погиб на месте, пассажира госпитализировали.