Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Мопедист ударил женщину в Алматы

Велодорожка, мопедист, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 14:41 Фото: Zakon.kz
Инциденты с участием мопедистов на дорогах и тротуарах Алматы происходят ежедневно. На этот раз в полицию обратилась женщина, которую ударил мимо проезжающий водитель мопеда. В пресс-службе Департамента полиции города Zakon.kz озвучили детали произошедшего.

История получила огласку на странице Telegram-канала Kris_p_almaty. Автор поста заснял происходящее на видео.

Инцидент произошел поздно вечером 15 июля 2024 года в Ауэзовском районе. По информации пострадавшей, она ожидала такси у проезжей части, но в какой-то момент помешала мопедисту, перевозившему деревянный стол.

Женщина задала вопрос мужчине, но вместо ответа получила удар.

Внимание. На видео присутствует ненормативная лексика.

В пресс-службе городской полиции уточнили, что к ним обратилась потерпевшая с заявлением.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс мероприятий по установлению личности водителя мопеда и его привлечению к ответственности".Пресс-служба Департамента полиции Алматы

Также отмечено, что с целью установления степени тяжести телесных повреждений, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Еще в мае 2024 года сообщалось, что водителей мопедов приравняют к полноправным участникам дорожного движения. Введут понятие средней скорости и будут наказывать за нарушение скоростного режима путем ее вычисления. Усилят требования к техническому осмотру ТС.

Несмотря на ужесточение требований, происшествий на дорогах меньше не становится. К примеру, 10 июля 2024 года в поселке Туздыбастау Алматинской области произошла смертельная авария. 21-летний водитель мопеда не справился с управлением: он погиб на месте, пассажира госпитализировали.

Читайте также

ДТП с автобусом в Алматы
Серьезное ДТП с автобусом произошло в Алматы, есть пострадавшие
Медработники, наказание за нарушение правил обращения с наркотическими средствами
Медработников накажут за нарушение правил обращения с наркотическими средствами
Чабанов, которые избили мотоциклистов в горах Алматинской области задержали
Чабанов, которые избили мотоциклистов в горах Алматинской области, задержали
Анастасия Московчук
ДП Алматы Алматы 2024 год Полиция
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
1 балл на ЕНТ: алматинец объяснил свой поступок
1 балл на ЕНТ: алматинец объяснил свой поступок
Прокурора по делу Бишимбаева, восхитившую казахстанцев, повысили в звании
Прокурора по делу Бишимбаева, восхитившую казахстанцев, повысили в звании
Нацбанк Казахстана сделал важное заявление о покупке акций &quot;Казатомпрома&quot;
Внеплановая операция: Нацбанк Казахстана сделал важное заявление о продаже 970 млн долларов
Рядом с ней был коротышкой: Али Окапов поделился воспоминанием о Аружан Джазильбековой
Рядом с ней был коротышкой: Али Окапов поделился воспоминанием об Аружан Джазильбековой
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: