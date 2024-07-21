Зарубежных врачей пригласили для помощи пострадавшим на ферросплавном заводе в Караганде
Об этом 21 июля заявили в пресс-службе компании YDD Corporation:
"Незамедлительно после случившейся внештатной ситуации на одном из участков производства, компания организовала прилет лучших медицинских специалистов-комбустологов из нескольких ведущих институтов и больниц Российской Федерации для консультаций и помощи местным врачам".
В данный момент в Караганду уже прибыла группа из шести врачей во главе с кандидатом медицинских наук Владимиром Амосовым, который имеет сорокалетний опыт лечения ожогов и является одним из сильнейших специалистов в этой области.
"Кроме того, местных докторов также консультирует Тимур Сухов – заведующий отделения ожогового центра московской клинической больницы имени Ф.И. Иноземцева. Это травматолог с 25-летним стажем, специализирующийся на лечении ожоговых пациентов", – добавили в компании.
Врачи и специалисты многопрофильной больницы им. Макажанова, где в данный момент находятся пострадавшие сотрудники предприятия, совместно с коллегами из России оказывают им весь перечень медицинской помощи. Дополнительно проводятся онлайн-консультации с докторами из Израиля и Турции.
Ранее в YDD Corporation заявили, что 20 июля 2024 года на печи № 1 произошел внезапный выброс пламени, травмы различной степени тяжести получили восемь работников ферросплавного завода.