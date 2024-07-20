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Четырехлетний ребенок выпал из окна в Акмолинской области

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фельдшер, врач, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2024 13:51 Фото: primeminister.kz
В городе Косшы четырехлетний ребенок выпал из окна третьего этажа. Врачи рассказали о состоянии малыша, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла утром 20 июля 2024 года. Мальчика с различными травмами госпитализировали в Многопрофильную городскую детскую больницу №2 города Астаны. 

В Управлении здравоохранения Акмолинской области рассказали о состоянии пострадавшего ребенка: 

"Ребенок 2020 года рождения поступил с диагнозами: закрытая черепно-мозговая травма (ЗЧМТ), ушиб грудной клетки, тупая травма живота. Его состояние врачи оценивают как тяжелое".

Чтобы избежать подобных случаев, спасатели в очередной раз напоминают родителям и тем, кто осуществляет присмотр за детьми, а также сотрудникам учреждений, связанных с пребыванием несовершеннолетних, быть бдительнее и не забывать об элементарных правилах безопасности:

  • не оставляйте детей без присмотра;
  • никогда не рассчитывайте на москитные сетки, они не защитят от падений;
  • не разрешайте детям выходить на балкон без сопровождения взрослых;
  • выходя из комнаты, закройте окно и заблокируйте ручку, чтобы ребенок не смог открыть его самостоятельно;
  • отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник.

Похожий инцидент случился 18 июля в Темиртау. Четырехлетний ребенок выпал из окна третьего этажа – мальчика удалось спасти.

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