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Законодательство РК

В Акмолинской области на озере спасли четырех человек, у которых заглох гидроскутер

В Акмолинской области на озере спасли четырех человек, у которых заглох гидроскутор , фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2024 19:19 Фото: МЧС РК
В МЧС РК сообщили о счастливом спасении на озере Копа, где были спасены четверо человек, у которых заглох гидроскутер в 2,5 км от берега, передает Zakon.kz.

Как отметили в ведомстве, спасенные в медицинской помощи не нуждались. 


Ранее 14 июля чс-ники спасли троих детей и мужчину на озере Зеренда в Акмолинской области. Они уплыли на резиновой лодке, но из-за ветра не смогли самостоятельно вернуться обратно.

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Троих детей и мужчину спасли на озере в Акмолинской области
Елена Вебер
МЧС РК Акмолинская область 2024 год Спасатели
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