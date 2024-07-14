В Акмолинской области на озере спасли четырех человек, у которых заглох гидроскутер
Фото: МЧС РК
В МЧС РК сообщили о счастливом спасении на озере Копа, где были спасены четверо человек, у которых заглох гидроскутер в 2,5 км от берега, передает Zakon.kz.
Как отметили в ведомстве, спасенные в медицинской помощи не нуждались.
Ранее 14 июля чс-ники спасли троих детей и мужчину на озере Зеренда в Акмолинской области. Они уплыли на резиновой лодке, но из-за ветра не смогли самостоятельно вернуться обратно.
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