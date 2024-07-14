В Акмолинской области на озере спасли четырех человек, у которых заглох гидроскутер

Фото: МЧС РК

В МЧС РК сообщили о счастливом спасении на озере Копа, где были спасены четверо человек, у которых заглох гидроскутер в 2,5 км от берега, передает Zakon.kz.

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