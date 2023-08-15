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Двух человек спасли на озере Балхаш

спасенные Фото: скриншот видео
Спасатели пришли на помощь двум далеко заплывшим людям – они уплыли далеко от берега на доске для серфинга и не могли самостоятельно вернуться, сообщает Zakon.kz.

Ситуация произошла в районе санатория "ЛОК Балхаш" в 8 км южнее от города Приозерск на озере Балхаш. После спасения молодые люди в медицинской помощи не нуждались.


ДЧС Карагандинской области призывает граждан соблюдать правила безопасности на водоемах. В первую очередь запрещается:

  • купаться в запрещенных местах;
  • находиться на плавательных средствах без индивидуальных спасательных средств;
  • входить в воду и купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;
  • прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;
  • нырять в непроверенных и необорудованных местах;
  • заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва;
  • плавать на предметах, не предназначенных для плавания;
  • входить в воду детям без сопровождения взрослых;
  • при получении штормового предупреждения находится на воде и купаться.

В ЗКО нашли тело утонувшего подростка, его отец тоже скончался, не приходя в сознание.

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