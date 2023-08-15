Двух человек спасли на озере Балхаш

Спасатели пришли на помощь двум далеко заплывшим людям – они уплыли далеко от берега на доске для серфинга и не могли самостоятельно вернуться, сообщает Zakon.kz.

Ситуация произошла в районе санатория "ЛОК Балхаш" в 8 км южнее от города Приозерск на озере Балхаш. После спасения молодые люди в медицинской помощи не нуждались.





ДЧС Карагандинской области призывает граждан соблюдать правила безопасности на водоемах. В первую очередь запрещается:

купаться в запрещенных местах;

находиться на плавательных средствах без индивидуальных спасательных средств;

входить в воду и купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;

прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;

нырять в непроверенных и необорудованных местах;

заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва;

плавать на предметах, не предназначенных для плавания;

входить в воду детям без сопровождения взрослых;

при получении штормового предупреждения находится на воде и купаться.

В ЗКО нашли тело утонувшего подростка, его отец тоже скончался, не приходя в сознание.

