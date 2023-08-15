Двух человек спасли на озере Балхаш
Фото: скриншот видео
Спасатели пришли на помощь двум далеко заплывшим людям – они уплыли далеко от берега на доске для серфинга и не могли самостоятельно вернуться, сообщает Zakon.kz.
Ситуация произошла в районе санатория "ЛОК Балхаш" в 8 км южнее от города Приозерск на озере Балхаш. После спасения молодые люди в медицинской помощи не нуждались.
ДЧС Карагандинской области призывает граждан соблюдать правила безопасности на водоемах. В первую очередь запрещается:
- купаться в запрещенных местах;
- находиться на плавательных средствах без индивидуальных спасательных средств;
- входить в воду и купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;
- прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;
- нырять в непроверенных и необорудованных местах;
- заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва;
- плавать на предметах, не предназначенных для плавания;
- входить в воду детям без сопровождения взрослых;
- при получении штормового предупреждения находится на воде и купаться.
В ЗКО нашли тело утонувшего подростка, его отец тоже скончался, не приходя в сознание.
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