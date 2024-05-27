В Казахстане полиция разобралась с серийными автоугонщиками

По Казахстану прошло оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) "Автомобиль". Во время него полицейским удалось нейтрализовать ряд серийных воров-автоугонщиков. Детали отработок озвучили Zakon.kz в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

К примеру, стражи порядка задержали жителя Талгарского района Алматинской области за кражу трех иномарок в Алматы. Общая стоимость составила почти 30 млн тенге.

Установлено, что подозреваемый специализировался на кражах из квартир и домов. Он наряду с ценностями забирал ключи от автомашин хозяев и скрывался с мест преступлений на похищенных транспортных средствах. В последующем злоумышленник сбывал краденые автомашины по низким ценам в счет погашения долгов.

Также в Алматы была пресечена преступная деятельность жителя Ушарала. Серийный автоугонщик с октября 2023 года угнал 10 автомобилей Аudi. Большая часть транспортных средств найдена и возвращена владельцам.

Кроме того, алматинскими оперативниками задержан автоугонщик-рецидивист. Задержанный признался в совершении им в течение месяца пяти угонов автомобилей различных марок. Общая сумма – более 6 млн тенге. Машины найдены и переданы автовладельцам.

Отмечено, что рейдовые мероприятия проходили на 584 постах, которыми проверено более 20 тыс. автомашин и выявлено 12 автомобилей, находящихся в розыске. Также проверены около 2,7 тыс. пунктов разбора и сбыта автозапчастей, в результате чего выявлено пять фактов сбыта похищенных запасных частей.

"По всем фактам хищений транспортных средств, сбыта краденых автозапчастей проводятся расследования, в отношении преступников применена мера пресечения – арест". Пресс-служба МВД РК

Для сохранности автомобиля МВД рекомендует:

не оставлять автомашину с открытыми дверями и ключами в замке зажигания даже на короткий промежуток времени;

парковать автомобиль на ночь в хорошо охраняемых либо просматриваемых камерами наблюдения местах;

установить электронные и механические противоугонные устройства и GPS-маяки;

не оставлять документы и ценные вещи в салоне автомобиля;

при покупке автомобиля у частных лиц требовать передачи правоустанавливающих документов.

"Если вы обнаружили, что совершена кража или угон автомашины, немедленно сообщите об этом в ближайшее отделение полиции или по телефону "102". Пресс-служба МВД РК

В Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана 27 мая 2024 года выступили с важным заявлением. В нем говорится об ответственности за распространение фейков. Как оказалось, в последнее время казахстанцы через WhatsApp активно рассылают сообщение о мошенниках, которые выдают себя за полицейских.