Дикие животные прогулялись по улицам Рудного

22 июля два лося прогулялись по старой части города Рудного, чем переполошили местных жителей, сообщает Zakon.kz.

По информации "НГ", сначала животные пришли к управлению полиции, а потом их видели на соседних улицах.

Отмечается, что стражам порядка пришлось развернуть необычную спасательную операцию, чтобы вывезти копытных в естественную среду обитания, в сторону лесопосадок.

"Животных безопасно сопроводили, дороги были перекрыты на момент сопровождения", – прокомментировали ситуацию в управлении полиции Рудного.

Между тем видео распространилось в социальной сети. Горожане в комментариях восхитились красотой лесных обитателей и пожалели животных, оказавшихся в непривычной для них среде:

– Красавцы! Гордые, но напуганные. – Жалко – растерянные, напуганные, не знают, куда идти. Пусть с ними все будет хорошо и чтобы люди не пострадали. – Надо лес вокруг города сажать – вообще сказка будет.





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