Дикие животные прогулялись по улицам Рудного
По информации "НГ", сначала животные пришли к управлению полиции, а потом их видели на соседних улицах.
Отмечается, что стражам порядка пришлось развернуть необычную спасательную операцию, чтобы вывезти копытных в естественную среду обитания, в сторону лесопосадок.
"Животных безопасно сопроводили, дороги были перекрыты на момент сопровождения", – прокомментировали ситуацию в управлении полиции Рудного.
Между тем видео распространилось в социальной сети. Горожане в комментариях восхитились красотой лесных обитателей и пожалели животных, оказавшихся в непривычной для них среде:
– Красавцы! Гордые, но напуганные.
– Жалко – растерянные, напуганные, не знают, куда идти. Пусть с ними все будет хорошо и чтобы люди не пострадали.
– Надо лес вокруг города сажать – вообще сказка будет.
Ранее сообщалось, что зоопарк Алматы представил экзотических животных.