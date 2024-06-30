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Зоопарк Алматы представил экзотических животных

Зоопарк, животные, вход в зоопарк, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2024 07:47 Фото: Zakon.kz
29 июня на своей странице в Instagram Алматинский зоопарк представил экзотических животных, сообщает Zakon.kz.

Это тапиры. Травоядные животные из отряда непарнокопытных. На первый взгляд тапиры напоминают свиней. Но их отличительная особенность заключается в коротком хоботе, который и формирует экзотическую наружность животного. По словам работников зоопарка, тапиры очень контактные и любят внимание.

А в начале месяца Алматинский зоопарк отметил 17-летие знаменитого бегемота Джамбо.

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