Зоопарк Алматы представил экзотических животных
Фото: Zakon.kz
29 июня на своей странице в Instagram Алматинский зоопарк представил экзотических животных, сообщает Zakon.kz.
Это тапиры. Травоядные животные из отряда непарнокопытных. На первый взгляд тапиры напоминают свиней. Но их отличительная особенность заключается в коротком хоботе, который и формирует экзотическую наружность животного. По словам работников зоопарка, тапиры очень контактные и любят внимание.
А в начале месяца Алматинский зоопарк отметил 17-летие знаменитого бегемота Джамбо.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript