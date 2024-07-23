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Законодательство РК

Спасатели пришли на выручку коту в Актобе

Животное , фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2024 22:00 Фото: МЧС РК
Необычное обращение за помощью 23 июля получили актюбинские спасатели от местных жителей, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, жители Актобе обратились за помощью к сотрудникам МЧС, не сумев пройти мимо кошачьей беды: животное забралось на дерево и не смогло спуститься самостоятельно.

История завершилась благополучно. Поднявшись по лестнице и сняв питомца с дерева, спасатель передал его хозяйке.

Ранее казахстанцев растрогала другая история – попавшее на видео героическое спасение тонущего мальчика.

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