Спасатели пришли на выручку коту в Актобе

Необычное обращение за помощью 23 июля получили актюбинские спасатели от местных жителей, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, жители Актобе обратились за помощью к сотрудникам МЧС, не сумев пройти мимо кошачьей беды: животное забралось на дерево и не смогло спуститься самостоятельно.

История завершилась благополучно. Поднявшись по лестнице и сняв питомца с дерева, спасатель передал его хозяйке.

Ранее казахстанцев растрогала другая история – попавшее на видео героическое спасение тонущего мальчика.