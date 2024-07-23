Спасатели пришли на выручку коту в Актобе
Фото: МЧС РК
Необычное обращение за помощью 23 июля получили актюбинские спасатели от местных жителей, сообщает Zakon.kz.
Как уточняется, жители Актобе обратились за помощью к сотрудникам МЧС, не сумев пройти мимо кошачьей беды: животное забралось на дерево и не смогло спуститься самостоятельно.
История завершилась благополучно. Поднявшись по лестнице и сняв питомца с дерева, спасатель передал его хозяйке.
Ранее казахстанцев растрогала другая история – попавшее на видео героическое спасение тонущего мальчика.
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