Вернули с того света: героическое спасение тонущего ребенка обсуждает Казнет
В Сети завирусилось волнующее видео со счастливым концом. В нем мужчины, сидевшие на берегу реки, заметили, как быстрое течение уносит ребенка. Один из очевидцев бросается в воду и выносит бездыханное тело мальчика. Приятели героя оказывают первую помощь пострадавшему. Чудо происходит: ребенок возвращается к жизни. В конце видео автор показывает, что с ним все хорошо.
Комментаторы признаются, что смотрели спасение на одном дыхании и до последнего держали кулачки за мальчика.
- Слезы навернулись.
- Ангелы подоспели вовремя.
- Вернули с того света.
- Молодцы. Надеюсь, мальчишка жив и здоров.
По кадрам видно, что инцидент имел место в другой стране. Однако это еще одно напоминание для казахстанцев быть бдительными на воде и неуклонно соблюдать правила безопасности.
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Аналогичный случай произошел и в Алматинской области. В соцсетях 10 июля 2024 года появилось видео тонущего в Большом Алматинском канале (БАК) ребенка. К счастью, ему на помощь пришел случайный прохожий, которого в Казнете уже прозвали "героем нашего времени".