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Вернули с того света: героическое спасение тонущего ребенка обсуждает Казнет

Вернули с того света: героическое спасение тонувшего ребенка обсуждает Казнет, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2024 14:33 Фото: pixabay
Казахстанцы обсуждают трогательное видео со спасением мальчика, который едва не погиб в русле большой реки, сообщает Zakon.kz.

В Сети завирусилось волнующее видео со счастливым концом. В нем мужчины, сидевшие на берегу реки, заметили, как быстрое течение уносит ребенка. Один из очевидцев бросается в воду и выносит бездыханное тело мальчика. Приятели героя оказывают первую помощь пострадавшему. Чудо происходит: ребенок возвращается к жизни. В конце видео автор показывает, что с ним все хорошо.

Комментаторы признаются, что смотрели спасение на одном дыхании и до последнего держали кулачки за мальчика.

  • Слезы навернулись.
  • Ангелы подоспели вовремя.
  • Вернули с того света.
  • Молодцы. Надеюсь, мальчишка жив и здоров.

По кадрам видно, что инцидент имел место в другой стране. Однако это еще одно напоминание для казахстанцев быть бдительными на воде и неуклонно соблюдать правила безопасности.

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Аналогичный случай произошел и в Алматинской области. В соцсетях 10 июля 2024 года появилось видео тонущего в Большом Алматинском канале (БАК) ребенка. К счастью, ему на помощь пришел случайный прохожий, которого в Казнете уже прозвали "героем нашего времени".

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