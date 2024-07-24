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Тело женщины обнаружили на пустыре в Алматы

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, телефон полиции, полиция, ЦОУ, заведенные дела, дело, полицейский, показание, показания, заявление, заявления, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2024 11:13 Фото: Zakon.kz
В Алматы полиция устанавливает причины смерти женщины, найденной на одной из улиц города. По данным правоохранителей, назначены экспертизы, сообщает Zakon.kz.

О скоплении полицейских по улице Ашимова заявили очевидцы 24 июля 2024 года. Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в городской Департамент полиции (ДП).

Согласно запросу, по факту обнаружения трупа без признаков насильственной смерти возбуждено уголовное дело.

"С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза".Пресс-служба Департамента полиции Алматы

Также отмечено, что другие обстоятельства трагедии устанавливаются.

Днем ранее, 23 июля, сообщалось о том, что в Алматинской области обнаружены останки девочки, которая пропала без вести в марте 2024 года в селе Куш. Глава Департамента полиции (ДП) области Бауржан Аленов рассказал детали происшествия.

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