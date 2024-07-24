Тело женщины обнаружили на пустыре в Алматы

В Алматы полиция устанавливает причины смерти женщины, найденной на одной из улиц города. По данным правоохранителей, назначены экспертизы, сообщает Zakon.kz.

О скоплении полицейских по улице Ашимова заявили очевидцы 24 июля 2024 года. Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в городской Департамент полиции (ДП).

Согласно запросу, по факту обнаружения трупа без признаков насильственной смерти возбуждено уголовное дело.

"С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза". Пресс-служба Департамента полиции Алматы

Также отмечено, что другие обстоятельства трагедии устанавливаются.

Днем ранее, 23 июля, сообщалось о том, что в Алматинской области обнаружены останки девочки, которая пропала без вести в марте 2024 года в селе Куш. Глава Департамента полиции (ДП) области Бауржан Аленов рассказал детали происшествия.