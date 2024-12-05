Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Тело женщины обнаружили в одном из районов Алматы

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, участок полиции, сотрудник полиции, сотрудники полиции, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2024 19:51 Фото: primeminister.kz
Информация о найденном в Алматы теле женщины распространяется в социальных сетях. Погибшую обнаружили в Турксибском районе мегаполиса, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции Алматы пояснили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

"Проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленных на установление объективных обстоятельств. Иная информация в соответствии с требованиями ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит", – сообщили в ДП.

26 ноября 2024 года в подвале жилого дома в Актау обнаружили тело мужчины. Как рассказали в Департаменте полиции Мангистауской области, погибшим оказался мужчина без определенного места жительства. По факту его смерти зарегистрировано уголовное дело.

Читайте также

игрушки, дети, детский сад
Филиппинская няня отсудила у жителя Астаны 100 тысяч тенге
наркотики, задержание
Крупную цепочку продавцов гашиша вычислили и осудили в Акмолинской области
Биткоины, криптовалюта, цифровая валюта, майнинг
Жители Астаны обменяли криптовалюту на семь миллиардов тенге и получили срок
Андрей Дюсупов
ДП Алматы Алматы 2024 год Полиция
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Председатель правления АО &quot;Казпочта&quot; Асель Жанасова
Глава "Казпочты" назвала свою зарплату
Платная дорога, платный проезд, автомобили, грузовые машины, шлагбаумы, трасса
Поправки в ПДД с 4 декабря: не включенные ходовые огни, средняя скорость, недопущение к экзаменам
В семье Павла Прилучного пополнение
В семье Павла Прилучного пополнение
Дорога, трасса, разметка, асфальтированная дорога, асфальт
МВД обратилось к казахстанцам в связи с новшеством в ПДД
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: