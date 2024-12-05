Тело женщины обнаружили в одном из районов Алматы

Информация о найденном в Алматы теле женщины распространяется в социальных сетях. Погибшую обнаружили в Турксибском районе мегаполиса, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции Алматы пояснили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

"Проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленных на установление объективных обстоятельств. Иная информация в соответствии с требованиями ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит", – сообщили в ДП.

26 ноября 2024 года в подвале жилого дома в Актау обнаружили тело мужчины. Как рассказали в Департаменте полиции Мангистауской области, погибшим оказался мужчина без определенного места жительства. По факту его смерти зарегистрировано уголовное дело.