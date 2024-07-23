Найдено тело трехлетней девочки: полиция Алматинской области озвучила подробности
Фото: Zakon.kz
В Алматинской области обнаружены останки девочки, которая пропала без вести в марте 2024 года в селе Куш. Глава Департамента полиции (ДП) области Бауржан Аленов рассказал детали происшествия, сообщает Zakon.kz.
По его словам, сообщение о нахождении останков ребенка поступило в полицию Енбекшиказахского района 22 июля 2024 года.
"Останки изъяты для назначения генетической и судебно-медицинских экспертиз. Трехлетняя Айя-София пропала 17 марта в селе Куш Енбекшиказахского района Алматинской области".Бауржан Аленов
Начальник полиции уточнил, что в настоящее время подозреваемые находятся под стражей.
17 марта о пропаже дочери в полицию заявила мать. Она рассказала, что Айя-София вышла из дома после обеда и не вернулась. Стражи порядка зарегистрировали факт пропажи несовершеннолетней.
27 марта стало известно, что в ауле Куш на несколько метров собираются спустить воду из озера, которое находится рядом с домом пропавшей девочки. Однако широкомасштабные поиски ребенка не дали быстрого результата.
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