11-летнего мальчика спасли на городском пляже Семея
Фото: пресс-служба МЧС РК
24 июля в Семее на реке Иртыш при патрулировании спасателями оперативно-спасательного отряда Кулсуновым Е. и Ибраевым А. на территории городского пляжа спасен 11-летний подросток, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, во время купания в оборудованном месте мальчика начало уносить течением. Заметив данный факт, спасатели бросились на помощь ребенку, после чего доставили на берег.
"В настоящее время состояние спасенного стабильное, в медицинской помощи не нуждается. МЧС призывает всех граждан соблюдать правила поведения на воде", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 160 человек спасли на водоемах Казахстана за 50 дней.
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