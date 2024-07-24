11-летнего мальчика спасли на городском пляже Семея

24 июля в Семее на реке Иртыш при патрулировании спасателями оперативно-спасательного отряда Кулсуновым Е. и Ибраевым А. на территории городского пляжа спасен 11-летний подросток, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, во время купания в оборудованном месте мальчика начало уносить течением. Заметив данный факт, спасатели бросились на помощь ребенку, после чего доставили на берег.

"В настоящее время состояние спасенного стабильное, в медицинской помощи не нуждается. МЧС призывает всех граждан соблюдать правила поведения на воде", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 160 человек спасли на водоемах Казахстана за 50 дней.