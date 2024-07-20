160 человек спасли на водоемах Казахстана за 50 дней

За 50 дней купального сезона на водоемах страны сотрудники МЧС спасли 160 человек, из них 44 ребенка, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отмечают, что обеспечение безопасности граждан на водоемах – одно из важных направлений работы МЧС. При этом профилактические меры показывают свою эффективность.

"С начала года проведено свыше 55 тысяч рейдов, к административной ответственности привлекли порядка 11,5 тысячи нарушителей. С 1 июня 2024 года – 730 человек", – пояснили в пресс-службе министерства.

Рейды и патрулирование спасатели проводят совместно с полицией как по разрешенным, так и запрещенным местам отдыха казахстанцев.

"К сожалению, с начала купального сезона утонули 87 человек, из них 35 детей. Большое количество утоплений в стране в купальный сезон (85%) приходится именно на запрещенные для купания места", – напоминают в МЧС.

Основными причинами гибели людей на воде остаются:

оставление детей без присмотра;

утопление во время рыбной ловли;

состояние алкогольного опьянения;

переоценка сил и неумение плавать.

Для обеспечения безопасности населения на водоемах открыты 399 постов МЧС, на которых находится 3801 обученный общественный спасатель. Также в летний период создаются мобильные посты, укомплектованные лодками и средствами спасения. Они осуществляют дежурство и патрулирование водоемов.

Сегодня в Казахстане 708 разрешенных мест для купания и отдыха, посмотреть их расположение можно на платформе "2GIS".

16 июля 2024 года двое детей, пяти и восьми лет, чуть не утонули на реке Иртыш в Семее. Им на помощь вовремя подоспели спасатели.

Ранее сообщалось, что за выходные дни, 6 и 7 июля, в Казахстана утонули 54 человека. Наибольшее количество трагических случаев произошло в водоемах Алматинской области.