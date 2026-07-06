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Происшествия

Двухлетний ребенок потерялся на пляже в Семее

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2026 19:53 Фото: пресс-служба МЧС РК
Во время патрулирования городского пляжа на реке Иртыш в Семее сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС обнаружили двухлетнего мальчика, который находился без сопровождения взрослых, сообщает Zakon.kz.

Спасатели сразу обеспечили безопасность ребенка, выяснили обстоятельства произошедшего и приступили к поиску его родителей.

Спустя непродолжительное время взрослых удалось найти. Мальчика передали родителям, медицинская помощь ему не потребовалась.

В МЧС напомнили, что во время отдыха у воды детей нельзя оставлять без присмотра даже на короткое время. Спасатели призывают постоянно держать ребенка в поле зрения и не позволять ему самостоятельно отходить от места отдыха, поскольку соблюдение этих правил помогает предотвратить несчастные случаи.

Ранее сообщалось, что спасатели срезали решетку на окне, чтобы помочь 91-летней женщине.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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