Сотни туристов второй день не могут вылететь из Астаны во Вьетнам

Почти четыре сотни пассажиров не могут вылететь из столичного аэропорта во Вьетнам, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, дело в том, что в Астане не оказалось инженера, который смог бы починить сломанный авиалайнер.

Туристы второй день ожидают своего вылета в Юго-Восточную Азию в одном из отелей Астаны. Многие из них приехали в столицу из других регионов Казахстана, а кто-то и вовсе из другой страны. По их словам, когда и полетят ли они вообще, точно им сказать никто не может. И с каждым часом времени на отпуск становится все меньше.

"Я сижу на чемодане, чемодан у меня запакован. Потому что я его сейчас распакую, надо будет ехать опять в аэропорт и опять платить три тысячи, опять его запаковывать. Ну что за бред?!" – возмущаются люди.

Их путешествие прервалось в здании столичного аэропорта вчера, когда сначала рейс несколько раз переносили, а потом и вовсе сообщили, что даже сегодня они уже точно никуда не полетят. Оказалось, что самолет вьетнамских авиалиний в Астану за ними прилетел, но только вот вылететь обратно он не может.

"Пламя мы не увидели, потому что мы стояли спокойно. Нам сначала сказали, что опоздал последний пассажир, ждем его регистрации, но мы все посмеялись. А потом мы когда обратили внимание в окно, уже была пена. Мы собираем информацию как паутинку, как сплетни. Никакой информации достоверной, к нам не вышел ни один представитель". Туристка Татьяна Шаповалова

Судя по той информации, которую туристам все-таки удалось выяснить, самолет должен ремонтировать национальный авиаперевозчик Казахстана, но запчастей, подходящих для этого лайнера, видимо, не нашлось. Как, впрочем, и представительства вьетнамской авиакомпании в нашей стране, говорят люди.

"Мы брали туры, мы двое суток уже здесь, маленькие дети. Пригласите, с кем они заключили договор. Они пояснили, что, насколько они знают, они заключили с Air Astana. Они апеллируют тем, что на данный момент этой запчасти нет, она находятся во Вьетнаме". Турист Самат Муканов

По информации турагентов, в Астане и вовсе не оказалось ни одного инженера, который может починить самолет вьетнамской авиакомпании.

Ожидающие возмущены. В данное время компания ждет инженеров из Вьетнама, которые могут прилететь сюда и устранить эту поломку, но базы для ремонта такого самолета в Астане нет, так как эти судна не эксплуатируются в РК. Люди оказались заложниками ситуации.

Отмечается, что в итоге туристам все же пообещали, что они вылетят во Вьетнам 27 июля в 21:00. На отремонтированном самолете или на каком-то другом, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что Вьетнам подал заявку в ООН на расширение континентального шельфа.