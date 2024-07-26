Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Сотни туристов второй день не могут вылететь из Астаны во Вьетнам

туристы второй день не могут вылететь из Астаны во Вьетнам, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2024 23:53 Фото: pixabay
Почти четыре сотни пассажиров не могут вылететь из столичного аэропорта во Вьетнам, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, дело в том, что в Астане не оказалось инженера, который смог бы починить сломанный авиалайнер.

Туристы второй день ожидают своего вылета в Юго-Восточную Азию в одном из отелей Астаны. Многие из них приехали в столицу из других регионов Казахстана, а кто-то и вовсе из другой страны. По их словам, когда и полетят ли они вообще, точно им сказать никто не может. И с каждым часом времени на отпуск становится все меньше.

"Я сижу на чемодане, чемодан у меня запакован. Потому что я его сейчас распакую, надо будет ехать опять в аэропорт и опять платить три тысячи, опять его запаковывать. Ну что за бред?!" – возмущаются люди.

Их путешествие прервалось в здании столичного аэропорта вчера, когда сначала рейс несколько раз переносили, а потом и вовсе сообщили, что даже сегодня они уже точно никуда не полетят. Оказалось, что самолет вьетнамских авиалиний в Астану за ними прилетел, но только вот вылететь обратно он не может.

"Пламя мы не увидели, потому что мы стояли спокойно. Нам сначала сказали, что опоздал последний пассажир, ждем его регистрации, но мы все посмеялись. А потом мы когда обратили внимание в окно, уже была пена. Мы собираем информацию как паутинку, как сплетни. Никакой информации достоверной, к нам не вышел ни один представитель". Туристка Татьяна Шаповалова

Судя по той информации, которую туристам все-таки удалось выяснить, самолет должен ремонтировать национальный авиаперевозчик Казахстана, но запчастей, подходящих для этого лайнера, видимо, не нашлось. Как, впрочем, и представительства вьетнамской авиакомпании в нашей стране, говорят люди.

"Мы брали туры, мы двое суток уже здесь, маленькие дети. Пригласите, с кем они заключили договор. Они пояснили, что, насколько они знают, они заключили с Air Astana. Они апеллируют тем, что на данный момент этой запчасти нет, она находятся во Вьетнаме". Турист Самат Муканов

По информации турагентов, в Астане и вовсе не оказалось ни одного инженера, который может починить самолет вьетнамской авиакомпании.

Ожидающие возмущены. В данное время компания ждет инженеров из Вьетнама, которые могут прилететь сюда и устранить эту поломку, но базы для ремонта такого самолета в Астане нет, так как эти судна не эксплуатируются в РК. Люди оказались заложниками ситуации.

Отмечается, что в итоге туристам все же пообещали, что они вылетят во Вьетнам 27 июля в 21:00. На отремонтированном самолете или на каком-то другом, пока неизвестно. 

Ранее сообщалось, что Вьетнам подал заявку в ООН на расширение континентального шельфа.

Читайте также

прорыв дамбы в России
Режим ЧС объявили в Челябинской области из-за прорыва дамбы
аферистка сдавала гостевые домики на берегу Балхаша
Аферистка сдавала несуществующие гостевые домики на берегу Балхаша
девушка пострадала в ДТП в Павлодаре
Пешехода сбили около автобусной остановки в Павлодаре
Елена Беляева
Вьетнам Казахстан 2024 год Туризм
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сильные дожди надвигаются на Казахстан
Сильные дожди надвигаются на Казахстан
НАСА: После вспышки на Солнце на Земле может отключится электричество
НАСА: После вспышки на Солнце на Земле может отключиться электричество
Баян Алагузова поразила фанатов под хит Ирины Кайратовны
Баян Алагузова поразила фанатов под хит "Ирины Кайратовны"
мопеды
В МВД озвучили, какие документы понадобятся для регистрации мопедов
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: