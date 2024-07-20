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Вьетнам подал заявку в ООН на расширение континентального шельфа

Вьетнам подал заявку в ООН на расширение континентального шельф, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2024 16:48 Фото: pixabay
Вьетнам подал заявку в Организацию Объединенных Наций на расширенный континентальный шельф (РКШ) в Южно-Китайском море, сообщат Zakon.kz.

Такое решение власти страны приняли спустя месяц после того, как в Филиппинах предприняли аналогичный шаг, сообщили в министерстве иностранных дел Вьетнама.

В МИД пояснили, что постоянный представитель Социалистической Республики Вьетнам (СВР) при ООН посол Данг Хоанг Зянг, а также делегация внешнеполитического ведомства, представили в Нью-Йорке заявку на определение расширенного континентального шельфа в центральной части Восточного моря.

В заявлении говорится, что передача континентального шельфа за пределами нынешних 200 морских миль (370,4 км) необходима для осуществления прав и обязанностей государств-участников в соответствии с морским законодательством.

МИД подтвердил, что заявка призвана "обеспечить законные права Вьетнама на его расширенный континентальный шельф в центральном районе Восточного моря, на который страна имеет полное право в соответствии со статьей 76 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года". 

Это уже третья попытка Вьетнама получить статус ECS, включая заявку в отношении северной части Южно-Китайского моря или Восточно-Вьетнамского моря, а также совместную заявку с Малайзией в отношении южной части этого района в 2009 году.

Китай претендует почти на все Южно-Китайское море, включая части, на которые рассчитывают Филиппины, Бруней, Малайзия, Тайвань и Вьетнам. Части стратегического водного пути, где ежегодно проходит торговля на сумму 3 триллиона долларов США (4 триллиона сингапурских долларов), как полагают, богаты залежами нефти и природного газа, а также рыбными запасами.

Одновременно МИД СРВ подтвердил суверенитет республики над островами Хоангша (Парасельские) и архипелагом Чыонгша (Спратли) в соответствии с международным правом, а также права на свои эксклюзивные морские зоны в Восточном море, установленные в соответствии с Конвенцией 1982 года. В то же время Вьетнам готов урегулировать все возникающие споры и разногласия по поводу территориального суверенитета в отношении островов Хоангша и Чыонгша и делимитации морских пространств мирными средствами вместе со странами региона и международным сообществом. Эти шаги необходимы для поддержания мира, стабильности, безопасности, свободы судоходства, авиации и устойчивого развития в Восточном море в соответствии с международным правом, подчеркнули в министерстве.

Между Казахстаном и Вьетнамом установлен безвизовый режим. Казахстанцы смогут без виз находиться во Вьетнаме, а вьетнамцы в Казахстане в течение 30 дней со дня пересечения границы и суммарно 90 дней в течение 180 календарных дней.

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