Казахстанцы не могут вылететь в Дубай и Вьетнам: что говорят в КГА

Пассажиры не могут отправиться на отдых и по делам из Казахстана во Вьетнам и крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов. Комитет гражданской авиации прокомментировал задержку рейсов Алматы – Камрань и Астана - Дубай, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, задержки рейсов не связаны с погодными условиями.

К примеру, рейс VJ 062 от 20 февраля 2024 года по маршруту Алматы – Камрань авиакомпании "VietJet" по расписанию должен был вылететь в 02:05.

"Однако, в связи с поздним прибытием воздушного судна, по технической причине, а также регламента трудового времени экипажа, рейс был задержан. Вылет рейса запланирован на 23:00 20 февраля. Задержка составит 20 часов 55 минут". Пресс-служба КГА РК

Отмечено, что все желающие пассажиры размещены в гостинице, им предоставляются напитки и горячее питание.

"Кроме того, рейс FZ 1304 от 19 февраля 2024 года по маршруту Астана – Дубай авиакомпании "Fly Dubai" изначально был запланирован к вылету в 05:05. По причине технической неисправности рейс задерживается до 21:30 20 февраля". Пресс-служба КГА РК

Также пассажирам было предложено перебронирование авиабилетов и полный возврат.

"Вместе с тем, пассажирам, которые приобрели авиабилеты в рамках туристического пакета, необходимо обратиться к туроператорам", – добавили в КГА.

Ранее президент аэропорта Алматы Аль Эр Тунга Эрсой рассказал, как планируют решать проблему с пробками на въезде в аэропорт.