Казахстанцы не могут вылететь в Дубай и Вьетнам: что говорят в КГА
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Пассажиры не могут отправиться на отдых и по делам из Казахстана во Вьетнам и крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов. Комитет гражданской авиации прокомментировал задержку рейсов Алматы – Камрань и Астана - Дубай, сообщает Zakon.kz.
По данным ведомства, задержки рейсов не связаны с погодными условиями.
К примеру, рейс VJ 062 от 20 февраля 2024 года по маршруту Алматы – Камрань авиакомпании "VietJet" по расписанию должен был вылететь в 02:05.
"Однако, в связи с поздним прибытием воздушного судна, по технической причине, а также регламента трудового времени экипажа, рейс был задержан. Вылет рейса запланирован на 23:00 20 февраля. Задержка составит 20 часов 55 минут".Пресс-служба КГА РК
Отмечено, что все желающие пассажиры размещены в гостинице, им предоставляются напитки и горячее питание.
"Кроме того, рейс FZ 1304 от 19 февраля 2024 года по маршруту Астана – Дубай авиакомпании "Fly Dubai" изначально был запланирован к вылету в 05:05. По причине технической неисправности рейс задерживается до 21:30 20 февраля".Пресс-служба КГА РК
Также пассажирам было предложено перебронирование авиабилетов и полный возврат.
"Вместе с тем, пассажирам, которые приобрели авиабилеты в рамках туристического пакета, необходимо обратиться к туроператорам", – добавили в КГА.
Ранее президент аэропорта Алматы Аль Эр Тунга Эрсой рассказал, как планируют решать проблему с пробками на въезде в аэропорт.
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