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Законодательство РК

Туристы два дня ждут вылета из Астаны во Вьетнам: в самолете не хватает запчасти

самолет, рейс, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2024 17:15 Фото: pixabay
Рейс по маршруту Астана – Камрань должен был вылететь из столицы 25 июля в 20:35, но самолет до сих пор остается в аэропорту. Оказалось, что на борту не хватает нужной запчасти, которую пока не могут доставить, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе аэропорту Астаны пояснили, что в процессе подготовки к вылету была обнаружена техническая неисправность, которая потребовала немедленного вмешательства.

"Борт прибыл авиакомпании "VietJet" прибыл в Астану в исправном состоянии, но во время подготовки к вылету выявилась ошибка. Его обслуживанием занимался инженерный состав при поддержке аэропорта, предоставившего всю необходимую технику. Однако из-за отсутствия необходимой запчасти, которую должны доставить из Вьетнама, авиакомпания вынуждена сообщить о задержке рейса", – пояснили в столичной воздушной гавани.

Завершить работы 25 июля не удалось, поскольку аэропорт закрылся по графику в 22:00. О необходимости конкретной детали стало известно только 26 июля.

"Изначально планировалось выполнение рейса в обед 26 июля, но теперь его перенесли на вечер 27 июля. Пассажирам предоставлено размещение в гостиницах, а также трехразовое питание", – добавили в аэропорту.

Вопросы компенсации будут рассматривать в соответствии с законодательством РК.

Ранее сообщалось, что почти четыре сотни пассажиров не могут вылететь из столичного аэропорта во Вьетнам из-за того, что в Астане не оказалось инженера, который смог бы починить сломанный авиалайнер. Однако в пресс-службе воздушной гавани подчеркнули, что дело именно в запчасти, которую ждут из страны авиаперевозчика.

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