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Полицейские задержали третьего подозреваемого в двойном убийстве в Арыси

задержание подозреваемого Фото: polisia.kz
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками департамента криминальной полиции МВД и департамента полиции Туркестанской области задержаны трое подозреваемых, один из которых - заказчик, двое - исполнители, в совершении убийства в Арыси, сообщает Zakon.kz.

Все задержанные водворены в изолятор временного задержания. У них изъяты ружье "Сайга", обрез гладкоствольного ружья 12 калибра, мотоцикл и маски.

Данный факт зарегистрирован по статье 99 УК РК "Убийство" и начато досудебное расследование.

5 августа двое неизвестных проникли на территорию строящегося дома в городе Арысь, произвели выстрелы из неустановленного оружия и скрылись в неизвестном направлении. Как стало известно позднее со слов очевидцев случившегося, нападавшие стреляли из автомата, погибли двое мужчин: 37-летний хозяин дома и его 23-летний знакомый.

11 августа стало известно, что двух подозреваемых в двойном убийстве задержали полицейские Туркестанской области.


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Елена Беляева
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