Полицейские задержали третьего подозреваемого в двойном убийстве в Арыси
Фото: polisia.kz
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками департамента криминальной полиции МВД и департамента полиции Туркестанской области задержаны трое подозреваемых, один из которых - заказчик, двое - исполнители, в совершении убийства в Арыси, сообщает Zakon.kz.
Все задержанные водворены в изолятор временного задержания. У них изъяты ружье "Сайга", обрез гладкоствольного ружья 12 калибра, мотоцикл и маски.
Данный факт зарегистрирован по статье 99 УК РК "Убийство" и начато досудебное расследование.
5 августа двое неизвестных проникли на территорию строящегося дома в городе Арысь, произвели выстрелы из неустановленного оружия и скрылись в неизвестном направлении. Как стало известно позднее со слов очевидцев случившегося, нападавшие стреляли из автомата, погибли двое мужчин: 37-летний хозяин дома и его 23-летний знакомый.
11 августа стало известно, что двух подозреваемых в двойном убийстве задержали полицейские Туркестанской области.
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