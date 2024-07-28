Пожар на территории индустриальной зоны "Ордабасы" полностью потушили

В МЧС РК сообщили о том, что возгорание серы в индустриальной зоне Шымкента полостью ликвидировали, передает Zakon.kz.

"Силами МЧС пожар ликвидирован полностью. Причина устанавливается", – говорится в сообщении ведомства

Ранее сообщалось, что на территории индустриальной зоны "Ордабасы", расположенной в Енбекшинском районе, загорелась сера. По прибытии пожарные установили, что химикат горит открытым пламенем. Затем пожар локализовали. На месте было организовано три боевых участка тушения пожара. Угрозы распространения огня нет. Эвакуированное население вернулось к родственникам.

Были задействованы порядка 300 человек личного состава и более 100 единиц техники МЧС, МИО, ДКПБ, 102, 103, СЭС и 1 пожарный поезд КТЖ.

