Пожар в индустриальной зоне Шымкента: загорание локализовано

В МЧС РК сообщили о том, что локализовали крупный пожар на территории индустриальной зоны "Ордабасы" в Шымкенте, передает Zakon.kz,

В ведомстве отметили, что продолжаются работы по отсыпке инертными материалами. В настоящее время ведется подача воздушно-механической пены по локализации открытых очагов горения.

"На месте пожара организовано три боевых участка тушения пожара. Угрозы распространения огня нет. Эвакуированное население вернулось по родственникам". МЧС РК

Задействованы порядка 300 человек личного состава и более 100 единиц техники МЧС, МИО, ДКПБ, 102, 103, СЭС и 1 пожарный поезд КТЖ.

Причины возгорания устанавливаются.

Ранее 27 июля сообщалось, что огонь на территории индустриальной зоны "Ордабасы" охватил уже 1200 квадратных метров.

Сера загорелась 27 июля на территории индустриальной зоны "Ордабасы" в Шымкенте. К тушению привлекли пожарный поезд КТЖ.

