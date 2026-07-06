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Происшествия

Крупный пожар разгорелся в индустриальной зоне в Шымкенте

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2026 18:32 Фото: пресс-служба МЧС РК
На территории индустриальной зоны "Ордабасы" в Енбекшинском районе Шымкента произошел пожар. Возгорание возникло на участке по улице Капал батыра, сообщает Zakon.kz.

Прибывшие на место подразделения установили, что огнем охвачены выведенные из эксплуатации грузовые покрышки и сухая растительность. В результате пожара сгорели около 50 старых шин и 200 квадратных метров сухой травы.

К тушению были привлечены сотрудники ДЧС Шымкента, бригада Центра медицины катастроф, представители противопожарной службы ТОО "Ордабасы", а также местных исполнительных органов.

Благодаря слаженной работе всех задействованных служб пожар удалось полностью ликвидировать, не допустив распространения огня на соседние участки.

По предварительным данным, в результате происшествия жертв и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее МЧС предупредило казахстанцев о двух главных опасностях лета.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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