Крупный пожар разгорелся в индустриальной зоне в Шымкенте
Фото: пресс-служба МЧС РК
На территории индустриальной зоны "Ордабасы" в Енбекшинском районе Шымкента произошел пожар. Возгорание возникло на участке по улице Капал батыра, сообщает Zakon.kz.
Прибывшие на место подразделения установили, что огнем охвачены выведенные из эксплуатации грузовые покрышки и сухая растительность. В результате пожара сгорели около 50 старых шин и 200 квадратных метров сухой травы.
К тушению были привлечены сотрудники ДЧС Шымкента, бригада Центра медицины катастроф, представители противопожарной службы ТОО "Ордабасы", а также местных исполнительных органов.
Благодаря слаженной работе всех задействованных служб пожар удалось полностью ликвидировать, не допустив распространения огня на соседние участки.
По предварительным данным, в результате происшествия жертв и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.
Ранее МЧС предупредило казахстанцев о двух главных опасностях лета.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript