Крупный пожар разгорелся в индустриальной зоне в Шымкенте

На территории индустриальной зоны "Ордабасы" в Енбекшинском районе Шымкента произошел пожар. Возгорание возникло на участке по улице Капал батыра, сообщает Zakon.kz.

Прибывшие на место подразделения установили, что огнем охвачены выведенные из эксплуатации грузовые покрышки и сухая растительность. В результате пожара сгорели около 50 старых шин и 200 квадратных метров сухой травы.

К тушению были привлечены сотрудники ДЧС Шымкента, бригада Центра медицины катастроф, представители противопожарной службы ТОО "Ордабасы", а также местных исполнительных органов.

Благодаря слаженной работе всех задействованных служб пожар удалось полностью ликвидировать, не допустив распространения огня на соседние участки.

По предварительным данным, в результате происшествия жертв и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

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