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ДТП произошло в Алматы на пересечении улиц Халиуллина и Желмая

ДТП, ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2024 18:25 Фото: zakon.kz
В Алматы 28 июля на пересечении улиц Халиуллина и Желмая столкнулись Subaru Forester и Daewoo Damas, обошлось без жертв, но медицинская помощь участникам аварии все же потребовалась, сообщает Zakon.kz.

По словам свидетелей происшествия, Subaru двигался по улице Халиуллина в западном направлении. Совершая левый поворот на пересечении с улицей Желмая, водитель не пропустил автомобиль Daewoo, который ехал в восточном направлении. От удара он опрокинулся на бок.

ДТП, ДТП Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2024 18:25

Фото: Zakon.kz

ДТП, ДТП Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2024 18:25

Фото: Zakon.kz

ДТП, ДТП Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2024 18:25

Фото: Zakon.kz

ДТП, ДТП Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2024 18:25

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП владельцу пострадавшего авто потребовалась медицинская помощь, которую сотрудники скорой оказали ему на месте происшествия. Он рассказал рассказал корреспонденту Zakon.kz, что приобрел Daewoo Damas в кредит буквально несколько минут назад и не успел проехать на новой машине и 500 метров.

В Астане 26 июля 2024 года произошло массовое ДТП с участием автобуса и КАМАЗа. Водитель общественного транспорта не справился с управлением и столкнулся с иномаркой, По инерции легковушка совершила наезд на прицеп компрессора от автомашины марки КАМАЗ. Он в свою очередь врезался в Volkswagen.

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