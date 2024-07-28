ДТП произошло в Алматы на пересечении улиц Халиуллина и Желмая

В Алматы 28 июля на пересечении улиц Халиуллина и Желмая столкнулись Subaru Forester и Daewoo Damas, обошлось без жертв, но медицинская помощь участникам аварии все же потребовалась, сообщает Zakon.kz.

По словам свидетелей происшествия, Subaru двигался по улице Халиуллина в западном направлении. Совершая левый поворот на пересечении с улицей Желмая, водитель не пропустил автомобиль Daewoo, который ехал в восточном направлении. От удара он опрокинулся на бок.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП владельцу пострадавшего авто потребовалась медицинская помощь, которую сотрудники скорой оказали ему на месте происшествия. Он рассказал рассказал корреспонденту Zakon.kz, что приобрел Daewoo Damas в кредит буквально несколько минут назад и не успел проехать на новой машине и 500 метров.

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