Массовое ДТП с участием автобуса и КАМАЗа произошло в Астане

В Астане 26 июля 2024 года водитель автобуса не справился с управлением и спровоцировал массовое дорожно-транспортное происшествие, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в столичном департаменте полиции, водитель общественного транспорта следовал по ул. Ташенова в сторону пр. Республики, не справился с рулевым управлением и допустил столкновение с автомашиной марки Hyundai.

"По инерции автомашина Hyundai совершила наезд на прицеп компрессора от автомашины марки КАМАЗ, вследствие чего КАМАЗ по инерции столкнулся с автомашиной марки Volkswagen. В результате ДТП пострадал пассажир автомашины Volkswagen. По данному факту проводится проверка". Пресс-служба ДП Астаны

Ранее серьезное ДТП с автобусом произошло в Алматы. Авария случилась утром 16 июля 2024 года в Наурызбайском районе. Сообщалось о девяти пострадавших.