Без вести пропавшую девушку нашли трудоустроенной в Астане
В отдел полиции Атбасарского района поступило заявление от жителя одного из сел Жаксынского района. Он разыскивал 16-летнюю дочь.
Отец пропавшей сообщил, что 27 июля девушка гостила в доме его брата, а ночью ушла из дома.
Родные искали самостоятельно, но поиски не дали результатов. В свою очередь сотрудники полиции изучили контакты пропавшей, места ее возможного пребывания и перемещения, ее профили в социальных сетях, опросили друзей, а также водителей такси и общественного транспорта.
В итоге полицейские выяснили, что подросток на такси отправилась в Астану. Там они встретили беглянку на вокзале и доставили обратно домой.
Девушка рассказала полицейским, что поехала в столицу с целью трудоустройства. Правоохранители выяснили, что в отношении подростка никаких противоправных действий совершено не было.
По данным ювенальной полиции ДП Акмолинской области, с начала текущего года
в области 31 несовершеннолетний совершил самовольный уход из дома, 30
из которых были найдены в дежурные сутки. Статистика пугает, поскольку иногда такие случаи заканчиваются трагично.
22 июля 2024 года в Алматинской области обнаружили останки девочки, которая пропала без вести в марте 2024 года в селе Куш.