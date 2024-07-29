Без вести пропавшую девушку нашли трудоустроенной в Астане

Пропавшую в Акмолинской области 16-летнюю девушку искала полиция. Правоохранители выяснили, что она уехала на такси в Астану и там же трудоустроилась в тайне от своих родственников, сообщает Zakon.kz.

В отдел полиции Атбасарского района поступило заявление от жителя одного из сел Жаксынского района. Он разыскивал 16-летнюю дочь.



Отец пропавшей сообщил, что 27 июля девушка гостила в доме его брата, а ночью ушла из дома.



Родные искали самостоятельно, но поиски не дали результатов. В свою очередь сотрудники полиции изучили контакты пропавшей, места ее возможного пребывания и перемещения, ее профили в социальных сетях, опросили друзей, а также водителей такси и общественного транспорта.

В итоге полицейские выяснили, что подросток на такси отправилась в Астану. Там они встретили беглянку на вокзале и доставили обратно домой.

Девушка рассказала полицейским, что поехала в столицу с целью трудоустройства. Правоохранители выяснили, что в отношении подростка никаких противоправных действий совершено не было.

По данным ювенальной полиции ДП Акмолинской области, с начала текущего года в области 31 несовершеннолетний совершил самовольный уход из дома, 30 из которых были найдены в дежурные сутки. Статистика пугает, поскольку иногда такие случаи заканчиваются трагично.



22 июля 2024 года в Алматинской области обнаружили останки девочки, которая пропала без вести в марте 2024 года в селе Куш.

