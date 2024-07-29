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Астанчанин устроил драку из-за парковки на рынке и поплатился за это

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 22:40 Фото: Zakon.kz
Житель Астаны устроил драку из-за парковки на рынке. Решением суда 29 июля его оштрафовали на 73 840 тенге, сообщает Zakon.kz.

По информации суда, правонарушитель, осознавая, что находится в общественном месте, устроил драку, тем самым нарушив общественный порядок.

"В ходе судебного заседания К. пояснил, что, приехав с супругой на рынок, увидел возле шлагбаума стоящую автомашину. На его просьбу убрать автомобиль водитель махнул на него рукой, после чего между ними возникла словесная перепалка, которая переросла в драку. Правонарушитель К. вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся", – говорится в сообщении.

Постановлением суда мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 434 КоАП, с назначением административного взыскания в виде штрафа в размере 20 МРП (73 840 тенге).

Постановление не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Полиция прекратила досудебное расследование против мужчины, который избил гражданскую жену на улице в Астане. 

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