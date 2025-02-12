Дрифт внедорожника на парковке привлек внимание полиции Актау

Жителя Актау оштрафовали за дрифт на парковке. Нарушителя полицейские вычислили в ходе мониторинга соцсетей, сообщает Zakon.kz.

В ходе мониторинга социальных сетей было установлено, что водитель Toyota 4Runner совершал дрифт на заснеженной парковке у гипермаркета "Дина".

По данным портала "Лада", инспекторы установили личность автовладельца и составили на него протокол по части 1 статьи 505 КоАП РК "Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов".

Наказание влечет предупреждение или штраф на физических лиц в размере 20 (78 640 тенге), на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 30 (117 960 тенге), на субъектов среднего предпринимательства – в размере 40 (157 280 тенге), на субъектов крупного предпринимательства – в размере 100 (393 200 тенге) месячных расчетных показателей.

Ранее соцсети помогли найти и оштрафовать любителя дрифта в Павлодарской области.