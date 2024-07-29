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Законодательство РК

Избиение сожительницы на улице в Астане: полиция прекратила расследование

Домашнее насилие, бытовое насилие, жертва насилия, насилие над женщинами, физическое насилие , фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 19:30 Фото: pexels
Полиция прекратила досудебное расследование против мужчины, который избил гражданскую жену на улице в Астане, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 29 июля Zakon.kz в столичном Департаменте полиции, по факту избиения расследовали уголовное дело по статье "Побои". 

"Вместе с тем, в соответствии со статьей 68 УК РК "Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением", лицо, совершившее уголовный проступок, подлежит освобождению от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим, заявителем, в том числе в порядке медиации, и загладило причиненный вред", – рассказали в полиции.

Также в ведомстве отметили, что стороны, воспользовавшись своими правами, написали заявление о прекращении досудебного расследования.

"Решение органа досудебного расследования о прекращении утверждено надзирающим органом", – заключили в полиции.

Ранее сообщалось, что в Астане на видео попало очередное нападение на девушку. На кадрах мужчина на улице около машины таскает ее за волосы, бьет по голове, пытается пнуть. А потом уезжает. Оказалось, что жертвой рукоприкладства стала гражданская супруга мужчины.

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