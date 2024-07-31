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Астанчане под видом покупателей угнали авто в Акмолинской области

Астанчане под видом покупателей угнали авто в Акмолинской области, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 19:34 Фото: ДП Акмолинской области
За угон автомобиля задержали двоих мужчин в Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

В ДП Акмолинской области рассказали, что 27 июля в отдел полиции Есильского района обратилась жительница и сообщила о том, что неизвестные под видом покупателей угнали ее автомобиль.

"По показаниям потерпевшей, в этот день двое мужчин пришли к ней как покупатели и осмотрели машину. После попросили разрешения прокатиться по двору. Однако скрылись на автомобиле в неизвестном направлении. Для установления и задержания подозреваемых лиц сотрудниками полиции был объявлен план "Перехват", оперативно информация о преступлении была передана всем нарядам полиции, задействованным в системе единой дислокации".ДП Акмолинской области

Вскоре угнанный автомобиль привлек внимание полицейских из-за высокой скорости на автотрассе в сторону села Жаксы. В результате преследования на 980 километре автодороги Алматы – Екатеринбург автоугонщики остановлены сотрудниками батальона патрульной полиции Санжаром Кожегуловым и командиром взвода Ерланом Дарбаевым.

Астанчане под видом покупателей угнали авто в Акмолинской области, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 19:34

Фото: ДП Акмолинской области

В салоне находились двое жителей Астаны, один из которых ранее привлекался к уголовной ответственности за мошенничество. Они вместе с машиной доставлены в отдел полиции Есильского района. По факту начато досудебное расследование.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Парень в наркотическом опьянении угнал BMW в Алматы и помчался в Конаев.

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