#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
541.82
627.1
6.78
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
541.82
627.1
6.78
Происшествия

Футбольные ворота упали на ребенка: в Павлодаре родителей оштрафовали за травму сына

футбольные ворота упали на ребенка в Павлодарской области, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2025 22:17 Фото: pixabay
В Павлодарской области на шестилетнего ребенка упали футбольные ворота. Они, как выяснилось, были самодельные – местные жители соорудили их из железных труб, сообщает Zakon.kz.

Врачи рассказали КТК, что мальчику повезло. Он в больнице, его жизни ничего не угрожает. 

"При поступлении диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей лица и ушиб нижней челюсти. На данный момент ребенок получает лечение и диагностические мероприятия в полном объеме". Травматолог Павлодарской областной детской больницы Талгат Касымбеков

Инцидент произошел в селе Жертумсык, примерно в часе езды от Павлодара. На ребенка упали металлические ворота, когда он с друзьями играл на футбольном поле. Его местным жителям пришлось обустроить самим. Вместо ограждения использовали старые автомобильные покрышки, а ворота соорудили из металлических труб. В связи с этим площадка ни за кем не числилась – считалась стихийной. Поэтому после ЧП наказали только родителей пострадавшего мальчика – оштрафовали за то, что не уследили за ребенком.

Отмечается, что акимат района обязали все устранить и обустроить новую площадку.

"Сейчас мы на данный момент ворота перевариваем, укрепляем и, естественно, установим более-менее нормально. На следующий год у нас запланировано. Аким района приезжал сюда на сход в июне месяце. На их вопрос он пообещал, что на следующий год здесь уже будет официальное мини-футбольное поле". Аким Заринского сельского округа Рустам Капанов

Отметим, что годом ранее схожий случай произошел на базе отдыха в ВКО.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
17 дней поисков: полиция Алматы нашла сбежавших из детдома девочек
Происшествия
21:57, Сегодня
17 дней поисков: полиция Алматы нашла сбежавших из детдома девочек
Виновных в загрязнении реки Каргалы ищут в Алматы
Происшествия
21:09, Сегодня
Виновных в загрязнении реки Каргалы ищут в Алматы
Житель Петропавловска красил гараж и провалился без сознания в погреб
Происшествия
20:52, Сегодня
Житель Петропавловска красил гараж и провалился без сознания в погреб
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: