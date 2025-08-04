Футбольные ворота упали на ребенка: в Павлодаре родителей оштрафовали за травму сына

В Павлодарской области на шестилетнего ребенка упали футбольные ворота. Они, как выяснилось, были самодельные – местные жители соорудили их из железных труб, сообщает Zakon.kz.

Врачи рассказали КТК, что мальчику повезло. Он в больнице, его жизни ничего не угрожает.

"При поступлении диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей лица и ушиб нижней челюсти. На данный момент ребенок получает лечение и диагностические мероприятия в полном объеме". Травматолог Павлодарской областной детской больницы Талгат Касымбеков

Инцидент произошел в селе Жертумсык, примерно в часе езды от Павлодара. На ребенка упали металлические ворота, когда он с друзьями играл на футбольном поле. Его местным жителям пришлось обустроить самим. Вместо ограждения использовали старые автомобильные покрышки, а ворота соорудили из металлических труб. В связи с этим площадка ни за кем не числилась – считалась стихийной. Поэтому после ЧП наказали только родителей пострадавшего мальчика – оштрафовали за то, что не уследили за ребенком.

Отмечается, что акимат района обязали все устранить и обустроить новую площадку.

"Сейчас мы на данный момент ворота перевариваем, укрепляем и, естественно, установим более-менее нормально. На следующий год у нас запланировано. Аким района приезжал сюда на сход в июне месяце. На их вопрос он пообещал, что на следующий год здесь уже будет официальное мини-футбольное поле". Аким Заринского сельского округа Рустам Капанов

Отметим, что годом ранее схожий случай произошел на базе отдыха в ВКО.